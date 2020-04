Kroatia vurderer «turistkorridorer»

Det var tsjekkiske reiseoperatører som først tok til orde for en spesialordning for besøkende til Kroatia. Tanken er at personer som kan dokumentere at de ikke er smittet, kan reise dit i sommer. Nå diskuteres planene på øverste politiske hold, etter at statsminister Andrej Plenkovic i Kroatia og Andrej Babis i Tsjekkia ga sine turistministre tommelen opp.

– Vi har allerede snakket med tsjekkerne om at både de og vi skal komme med et forslag til løsning, sier den kroatiske turistministeren Gari Cappelli i et radiointervju. Han understreker at landet er avhengig av utenlandske turister.

I fjor kom rundt 20 millioner turister til Kroatia, 700. 000 av dem var tsjekkere. Næringen står for rundt 20 prosent av brutto nasjonalprodukt. Dersom landene finner en løsning for årets turistsesong, kan den også bli utvidet til å gjelde østerrikere og ungarere som vil feriere ved havet.

Kroatiske helsemyndigheter har uttrykt bekymring og sier det ikke er aktuelt å tillate reisende fra land med flere coronasmittede enn Kroatia.

