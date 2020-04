Slik kan fremtidens flyreiser komme til å se ut

Passasjertrafikken har sunket som en stein siden regjeringer verden over har innførte strenge regler for bevegelser og sosial distanse. Coronaviruset har gjort mange skeptiske til tanken om å skulle sitte tett på fremmede mennesker i et fly. Samtidig kan krisen føre til at flyreiser blir opp mot 50 prosent dyrere når flytrafikken omsider gjenopptas.

Grunnen til dette er blant annet at flyselskapene ventes å ta mange forholdsregler for å hindre spredning av coronaviruset om bord, skriver avisen Independent. Ifølge Alexandre de Juniac, administrerende direktør i den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA, innebærer mulige restriksjoner at setene i midten på hver rad må være tomme for å holde avstand mellom passasjerene.

Det betyr at på et fly som vanligvis tar 189 passasjerer, er det kun 126 seter som kan brukes.

Men der det er utfordringer ligger det også muligheter. Det italienske selskapet Avio Interiors har i den forbindelse lansert sin egen seteløsning som har fått navnet «Janus».

Foto: Avio Interiors

Seteutformingen er slik at du trygt skal kunne sitte ved siden av andre passasjerer, selv om de skulle være potensielt smittsomme, takket være en glassvegg som går mellom hvert sete. I den ene av to løsninger er setet i midten vendt i motsatt retning, i den andre er alle vendt samme vei.

Foto: Avio Interiors

Hvert enkelte passasjersete vil dermed være atskilt fra hverandre, samtidig som de som sitter ytterst på seterekken blir skjermet fra de som går forbi i midtgangen.

– Denne ordningen gjør at alle tre passasjerer kan skilles med et skjold laget av gjennomsiktig materiale som isolerer dem fra hverandre og skaper en beskyttende barriere for alle, forklar er selskapet i en Instagram-post.

Så gjenstår det å se om dette er en løsning som både flyselskaper og ikke minst passasjerene finner tilfredsstillende.