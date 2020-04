Høie: – Folk i helsevesenet vil oppleve rasjonering av smittevernutstyr

Høie innledet onsdagens pressekonferanse med å si at han neppe var den eneste som gledet seg til å kunne gå til frisøren.

– Samtidig er det sånn at etter hvert som det nå åpnes mer, så er det ikke på samme måte som før. Både skoler og barnehager åpner på nye måter. Det gjelder også innen helse og velvære.

– Det er viktig at vi tenker på når vi åpner gradvis at vi alle passer på at vi fortsetter å holde på regler og anbefalinger: Vaske hendene ofte, holde avstand og ikke oppholde oss i store grupper. Det er en forutsetning for at vi kan fortsette den positive utviklingen vi er inne i, fortsatte Høie.

Utstyrsbekymring



Totalt 123 personer er torsdag innlagt på sykehus med Covid-19. Samtidig får 33 personer fremdeles respiratorbehandling - samme antall som onsdag. Mange som jobber i helsetjenesten har uttrykt bekymring for tilgangen til smittevernutstyr.

– Internasjonalt er det fortsatt mangel på smittevernutstyr. Det gjør at vi må bruke utstyret på en enda mer forsiktig og planlagt måte enn vi er vant med, sa helseministeren på torsdagens pressekonferanse om coronautbruddet.

– Det betyr at folk som jobber i helsetjenesten, både vil oppleve at utstyret er rasjonert, at det er klare anbefalinger på når man skal bruke hvilke typer utstyr, og at man er klar over at man i sin kommune kanskje har smittevernutstyr for to uker fram i tid.

Høie understreket at man fortsatt må bruke utstyret på en mer forsiktig og planlagt måte enn det vi har vært vant med før coronaviruset gjorde sin entré, slik at det ikke blir tomt på lagrene.

– Vi gjør alt vi kan for å sikre fortsatt god tilgang på smittevernutstyr nasjonalt, og rettferdig fordeling av dette, sa Høie.

– Tiltakene virker

Det er gått førti dager siden mange fikk beskjed om å stenge dørene, og det er fremdeles tøffe tider for store deler av næringslivet i hele landet.

– Det positive er at tiltakene virker, som betyr at vi sakte, men sikkert kan få hjulene i gang igjen og åpne bedriftene, sa næringsminister Iselin Nybø.

Fra førstkommende mandag kan bedrifter som har én til én kontakt åpne igjen. Dette gjelder for eksempel frisører - under forutsetning at pålagte regler følges.

– Det blir i dag lagt frem en veileder som sier hvilke regler bedriftene må følge. Det er viktig at de som nå åpner, gjør dette på riktige premisser, påpekte Nybø.

Næringsministeren oppfordrer både virksomheter og folk til å tenke en ekstra gang på hvordan de nå kan bidra til å holde næringslivet i gang.

– Alle som nå drømmer om å pusse opp huset, sett i gang. Ring rørleggeren eller snekkeren og hold næringslivet i aktivitet. Jeg tror og håper mange virksomheter vil få igjen mange av kundene sine i tiden fremover.

– Men for at vi samtidig skal få igjen friheten vår, må vi opptre forsvarlig. Vi må overholde retningslinjene som er blitt gitt, det kan ikke understrekes mange nok ganger.