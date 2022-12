Cruise i nye farvann

CRUISE: Er du av typen som trives best med alle fasiliteter innen rekkevidde – deilig mat og drikke, trenings- og velværemuligheter samt gjerne litt show og underholdning – og samtidig vil oppleve noe helt utenom det vanlige? Da kan den nye generasjonen cruisetilbud være noe for deg. I disse dager er cruiseindustrien på vei tilbake for full maskin etter covid-19, og det lanseres en rekke nye reisemål – mange av dem i spennende, nye farvann.

– Det har skjedd en voldsom utvikling i cruisebransjen, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til Kapital.

Der cruise for kun få år siden var forbundet med en ensartet gruppe aldrende masseturister som ble fraktet fra sted til sted på stadig større skip, er cruisebransjen i dag langt mer spesialisert. Det finnes nå en rekke rederier og skip som retter seg mot mer spesifikke målgrupper. Dette kan for eksempel være barnefamilier eller tyskere, men også dem som ønsker å dra på ekspedisjoner til verdens mest avsidesliggende steder. I årene som kommer, kan du reise på cruise til alt fra det iskalde nord til Afrikas hete eller frodige jungelstrøk i Sør-Amerika.

– Pandemien har skutt fart i en trend vi har sett en stund: økt etterspørsel etter helt spesielle reiser, til helt spesielle steder, på helt spesielle måter. Mange vil unne seg det de har drømt om i årevis, sier Ege.

Denne våren har de store, børsnoterte cruiserederiene i tur og orden meldt tilbakekomst til mer eller mindre full kapasitet, noe kundene ser ut til å sette pris på. Flere av turene omtalt i denne saken har avreise et stykke frem i tid, men det kan være smart å booke før heller enn senere. Ege forteller at omicron og krigen i Ukraina naturlig nok har preget bestillingene, men at pågangen har tatt seg kraftig opp igjen i det siste.

– Akkurat nå ligger vi godt over det vi gjorde på samme tid før pandemien, forteller kommunikasjonssjefen.

Under følger tre eksempler på luksuriøse turer til nye farvann som kan bookes allerede i dag.

Etter en lang dag ute i kulden kan det være godt å slappe av i Le Commandant Charcots spaområde med egen bar, samtidig som man fortsatt kan nyte de storslagne omgivelsene. Foto: Gilles Trillard/Ponant

Det iskalde nord: Nordpolen

Operatør: Ponant

Skip: Le Commandant Charcot

Priser: Fra rundt 300.000 kroner

Hva kan du forvente deg? Jordklodens nordligste punkt var lenge også et av planetens mest utilgjengelige. I de senere årene har det i større grad blitt mulig å nå for andre enn forskere og seige råskinn med dødsforakt, men polferder må fortsatt kunne sies å være en relativt eksklusiv affære.

Nå kan imidlertid velbeslåtte polfarerspirer henvende seg til franske Ponant, hvis første cruise mot polpunktet forlater Longyearbyen den 8. juli og er ventet å nå 90 grader nord omtrent en uke senere. Det er isbryteren Le Commandant Charcot som står for turen. Hybridskipet, som både går på strøm og flytende naturgass, kan skilte med en rekke grønne løsninger for resirkulering av spillvann og avfall. Ombord finnes det, i tillegg til rom og suiter for 245 passasjerer og en besetning på 215, også avanserte forskningsfasiliteter.

De reisende fristes med nordlys, dyreliv og storslåtte naturopplevelser. Og ja, fransken har selvfølgelig egen vinkjeller og nødvendigheter som innendørs svømmebasseng og spaområde med egen bar, samt en dedikert sigarlounge.

Fiskemarkedet er en av attraksjonene i Manaus, som er hovedstaden i delstaten Amazonas nord i Brasil. Over 3.000 ulike typer ferskvannsfisk lever i området. Foto: Dreamstime

Dampende jungel: Amazonas

Operatør: Silversea

Skip: Silver Nova

Priser: Fra rundt 420.000 kroner

Hva kan du forvente deg? Får du nok av vinter og kulde gjennom de mørke månedene i gamle Norge, kan det omfattende Sør-Amerika-cruiset med splitter nye Silver Nova være noe for deg. Det nyeste skipet til Royal Caribbean-lillesøster Silversea byr på «en ny visjon» innen luksus og en reise av episke proporsjoner.

Turen går av stabelen i 2024, men kan bookes allerede nå. Start og slutt er i Florida, og underveis skal nærmest hele det søramerikanske kontinentet besøkes – 38 steder i 18 land over 71 dager. Dette inkluderer ikke minst en reise ned Amazonas til Manaus. Den brasilianske regionhovedstaden, som tidligere var kjent for gummiproduksjon, er i dag en urban metropol beliggende midt i jungelen – et perfekt utgangspunkt for utforskning av et av de artsrikeste områdene på planeten.

Silver Nova skal etter planen gjennomføre sin jomfrutur i 2023, og vil inneholde alle fasiliteter man forventer å finne på et slikt luksuscruiseskip. Foto: Silversea

Utover dette vil Silver Nova runde hele kontinentet så langt sør som Ushuaia, og by på storbyopplevelser i alt fra Lima, Buenos Aires, Montevideo og ikke minst det legendariske karnevalet i Rio.

Silver Nova er det ellevte skipet til det Monaco-baserte rederiet, og er kjent som spesielt luksuriøst. Skipet tar 728 gjester og har det som måtte behøves av solsenger og bassenger, barer og restauranter.

Spektakulært syn: Det vil være gode sjanser for å oppleve nordlys på reisen gjennom Nordvestpassasjen. Foto: Karsten Bidstrup/Hurtigruten Expeditions

I Amundsens fotspor: Nordvestpassasjen

Operatør: Hurtigruten Expeditions

Skip: MS Fridtjof Nansen, MS Roald Amundsen, MS Fram

Priser: Fra rundt 185.000 kroner

Hva kan du forvente deg? I hundrevis av år drømte europeerne om å finne en raskere sjøvei til Asia, en utfordring som tiltrakk seg både pengesterke investorer og et vell av eventyrere som øynet muligheten til å skrive seg inn i historien.

Til slutt var det vår egen Roald Amundsen som ble den første til å seile hele Nordvestpassasjen. Han lettet anker med den ombygde fiskebåten Gjøa i 1903 og brukte tre år på turen.

Norge hadde også en solid finger med i spillet da kaptein Henry A. Larsen, født på Hvaler, ble den første som krysset fra vest til øst i 1940.

En dukkert i sjøen kan virke stimulerende på pionerånden på vei gjennom Nordvestpassasjen. Foto: Karsten Bidstrup/Hurtigruten Expeditions

Nå kan du reise i pionerenes fotspor. Hurtigruten Expeditions MS Roald Amundsen ble i 2019 det første hybriddrevne skipet som gjennomførte hele gjennomseilingen, og rederiet har i dag tre skip som frekventerer strekket – fra øst til vest og motsatt, eller en litt kortere tur mellom Halifax og Cambridge Bay.

Der tidligere ekspedisjoner medførte både blodslit og død, må dagens cruise kunne forventes å være mindre strabasiøse. Hurtigruten-skipene inneholder blant annet restauranter, basseng, boblebad og panoramabadstue, treningsfasiliteter og vitenskapssenter.

Underveis vil det være tilbud om ulike landingsaktiviteter, som turer til fots og i ekspedisjonsbåter. Og i motsetning til Amundsen vil man ikke måtte sette av tre år – hele strekket tar rundt 25–27 dager, den kortere turen 19–20 dager.

Vi gjør oppmerksom på at Kapitals ansvarlige redaktør Trygve Hegnar, som eier ABC Startsiden og ABC Nyheter, også er aksjonær og styreleder i Hurtigruten Group.

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.