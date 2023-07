«Explora I» skulle legge ut på det fjorten dager lange jomfrucruiset fra engelske Southampton 17. juli og ende opp i København 1. august. Annonserte høydepunkter var blant annet besøk i Geiranger, Trondheim, Molde, Leknes, Brønnøysund, Flåm, Bergen og Stavanger.

Men så kom beskjeden om at en finsk underleverandør av de ferdig monterte brannhemmende panelene hadde mistet sine sikkerhetssertifikater. Både overlevering av skip til rederiet, skipsdåp og jomfrutur ble avlyst med få dagers varsel.

Passasjerer som hadde booket lugarer på det som skulle være et ekstraordinært high-class cruise med fokus på norske fjorder skal ha fått ulike tilbud om kompensasjoner for den avlyste turen.

Explora Journeys nybygde cruiseskip "Explora I" skulle besøke flere norske fjorder og kystsamfunn under sin jomfrutur senere i juli. Slik så rederiet for seg skipet utenfor Reinse i Lofoten. Foto: Explora Journeys

Avlyst på en dags varsel



Ifølge Financial Times (+) fikk det italienske verftet Fincantieri trukket tilbake sikkerhetssertifikatene for sine spesielle brannhemmende paneler som brukes i lugarene for å hindre at en eventuell brann skal kunne spre seg om bord.

Distributøren av panelene begynte i forrige uke å kalle tilbake sikkerhetspanelene, noe som førte til at Sveits-baserte MSC Cruises og Fincantieri avlyste skipsdåpen med en dags varsel 6. juli.

– Siden sikkerheten til våre gjester og mannskap er av høyeste prioritet, tok vi den umiddelbare og ansvarlige beslutningen om ikke å ta imot levering (av skipet), selv om dette betydde at vi måtte kansellere skipets første seiling for å sikre at det kan leveres med høyeste sikkerhetsstandarder og vil ha alle passende sikkerhetssertifiseringer på plass, er den offisielle forklaringen til MSC Cruises til bransjenettstedet Travel Daily News.

45 cruiseskip



Så langt er det kartlagt at 45 cruiseskip som er i drift i verden er utstyrt med samme paneler som de som nå er tilbakekalt. Det framstår foreløpig som uklart hvordan cruiserederiene skal håndtere saken. Blant dem skal være MSCs Euribia, skip tilhørende Royal Caribbean Cruises, Carnival og det tyske skipsverftet Meyer Werft som alle har brukt paneler fra samme produsent som nå har mistet sikkerhetssertifikatet.

Ifølge Financial Times kommer skandalen på verst tenkelige tidspunkt; Cruiseindustrien har regnet denne sommeren som avgjørende for om bransjen vil makte å komme på fote igjen etter pandemiår som rammet cruisesektoren sterkt.

I tillegg stilles cruisevirksomheten overfor knallharde klima- og miljøkrav som oppleves som svært utfordrende kostnadsmessig.

Formidabel jobb



Skipet har 14 dekk, mange svømmebassenger, ni restauranter og hundrevis av luksussuiter. Å bytte ut alle sikkerhetspaneler, som er tilpasset gulv og vegger over hele skipet, er en formidabel jobb.

Fincantieri skal ifølge avisen ha vedgått at de er enige med MSC om å utsette overleveringen av skipet til MSC «et par uker» mens det foretas «videre forbedringer ombord». Uten å gå nærmere inn på hva forbedringene går ut på.

«Explora I» har kostet rundt 6 milliarder kroner er i underkant av 250 meter lang. Skipet har plass til 922 passasjerer med to i hver av de 461 lugarene og suitene. Hvis alle sengene blir brukt, kan «Explora I» frakte 1473 passasjerer. I tillegg kommer et mannskap på 640.

Ifølge Standby.dk håper MSC Cruises MSC at jomfruturen i stedet kan skje på en ukes seilas fra 1. august fra Københavns havn via Shetlandsøyene til Islands hovedstad, Reykjavik.