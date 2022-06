VIN: - Etter 26 år med gris, var vi ved et vendepunkt her på gården. Vi har alltid vært interessert i å dyrke, og med gode råd og eksperthjelp er vi klare til å ta imot våre første gjester til omvisning og vinsmaking allerede nå til St. Hans, forteller firebarnsmora Toyni Tobekk i en pressemelding fra Fjord Norge.

Fra 23. juni skal ekteparet Toyni Tobekk og Arild Hebnes arrangere vinsmaking og omvisning tre dager i uken (torsdag-lørdag).

Da får gjestene vandre mellom 6.000 drueplanter, og i juli kommer det drueklaser på de frodige vinrankene.

Redskapshuset på gården er omgjort til vinrom, og etter hvert skal også grisehuset tas i bruk til vinproduksjon, historiefortelling og smaksprøver. Toyni og Arild ser på besøksdrift som en naturlig del av prosjektet sitt.

I sommer kan tilreisende vandre blant 6.000 vinplanter fulle av drueklaser som skal brukes til vin. Foto: Lise Bjelland

- Det har vært en god tradisjon for å invitere folk til mat og drikke på gårdene her, så det føltes veldig naturlig. Her kan både grupper komme, og du kan booke deg inn fra nettsiden vår.

Turene tar sirka 1,5 time, og man får da omvisning, smaking og mulighet til å kjøpe en god lunch. Man får smake på tre forskjellige vintyper, sammen med noen gode lokale råvarer som passer til hver enkelt vin, forteller Arild.

Midtsommar har fått tak i værharde druer som passer det norske klimaet. Foto: Lise Bjelland

Skepsis til norsk vin

Ekteparet innrømmer at de møtte en del skepsis hos folk som fikk hørte at de valgte å legge grisedriften på hylla og begynne med vinproduksjon på fulltid. Derfor var det ekstra stas da de fikk de første reaksjonene fra vinentusiaster og kokker som kom på besøk.

- Det er nok noen som trodde det skulle smake noe á la det vi produserte på kjøkkenet i ungdomstiden. Da får de seg nok en solid overraskelse, ler Toyni, og sier de spesielt får tilbakemeldinger på den gode kompleksiteten i smakene fra vinen de har produsert så langt.

Målet har vært å utvikle kvalitetsvin som kler den norske maten. Læringskurven har vært bratt, og på to år har de klart å utvikle både rødt, hvitt, rosé og oransje vin. I tillegg til de helnorske bærene Odin, Tor og Idun, har de lært seg å dyrke sorter som tåler kuldegrader om vinteren. Solaris-druen egner seg godt til hvitvin, oransjevin og bobler, den blå druen Rondo er en ypperlig rødvinsdrue.

- Vi hadde noen som var innom her som sa at den røde vinen vår smaker som Lambrusco-vin. Og mange sammenligner den hvite Solaris-druen med Chardonnay. Vi hører mye forskjellig, men får veldig mange positive tilbakemeldinger, sier Toini.

Midtsommar har fått eksperthjelp for å utvikle vinen de produserer i dag. Foto: Lise Bjelland

Drahjelp fra vineksperter

Det var vinentusiast Hans Rosenfeld, som tidligere jobbet ved Landbrukshøyskolen på Ås, som inspirerte dem til å ta sats. Han mente beliggenheten til den sørvendte gården var ideell, med gode solforhold, lange og lyse dager om våren og mildt klimaet hele året.

- Han sa at både klima og jordsmonnet her er veldig godt egnet for druedyrking. Hans podet sine egne druer som passer det nordiske klimaet, og vi kjøpte de værharde druesortene av han. Hans ga oss gode råd da vi startet opp, som gjorde at vi raskt fikk gode resultater, sier Toyni.

I tillegg har de ferske vinbøndene fått drahjelp fra Innovasjon Norge, med mentor og vinbonde Bjørn Bergum og ønolog Albert Schamaun, som har lært dem det grunnleggende om druedyrking.

I sommer kan man dra på fjord cruise med Rødne fra Stavanger, og oppleve både flott natur og unike smaker hos Midtsommar. Foto: Lise Bjelland

Venter storinnrykk

I tillegg til individuelle besøkende får de i sommer også besøk av Rødne sine fjordcruise fra Stavanger hver lørdag. Da får gjestene først en guidet tur med hurtigbåt gjennom det flotte fjordlandskapet, før de får en unik smaksopplevelse på Midtsommar.

-Vi har stor tro på Midtsommar og det Arild og Toyni har fått til. Med dette fjordcruiset får gjestene både en vakker fjordopplevelse og en helt unik smaksopplevelse på regionens eneste vingård. For oss er det viktig å utvikle lokale produsenter i regionen vår som skaper noe nytt, og vi er sikre på at publikum kommer til å la seg begeistre av dette, sier salgs- og markedssjef Eva Sørås Mellgren i Rødne.

Fjordcruiset vil ha avreise fra Stavanger, Tau og Hjelmeland, og varer i fem til syv timer. Første turen går 18. juni og siste fjordcruiset blir 6. august.

Vi skal videreutvikle oransjevinen og lage muserende vin som blant annet passer til komler – nasjonalretten her i Ryfylke, sier Toyni Tobekk. Foto: Lise Bjelland

Ambisjoner om fulltidsdrift

Det er få som driver kommersielt med vinproduksjon i Norge, og Midtsommar er den første besøksvingården av sin type. Fra å starte med 1.700 planter i 2020, er de i år oppe i 6.000 planter. Nå er de klare for å drive med vin som fulltidsjobb

- Ambisjonen er at vi skal være i full drift på denne gården i fremtiden, og at vi skal kunne ha dette som vårt levebrød begge to. Med drift av besøksgård og den produksjonen vi har satt i gang nå, tror vi det skal gå bra, sier Arild, som ikke utelukker at de må få flere lokaler i fremtiden for å drive vinsmaking på helårsbasis.

De har også ambisjoner om å gjøre vinen de produserer til en del av Det norske måltid, og lage muserende vin som passer til komle.

- Det norske måltid er en stjerne som henger svært høyt for oss. Nå har vi konsentrert oss om fire varianter, men vi har ambisjoner om å produsere flere som kler den norske maten. Vi skal videreutvikle oransjevinen og lage muserende vin som blant annet passer til komler – nasjonalretten her i Ryfylke, avslutter Toyni.

Midtsommar er åpen for individuelle bookinger fra torsdag til lørdag gjennom hele sommeren (forhåndsbooking er anbefalt), frem til 13. august.