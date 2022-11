Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



REISETIPS: - Tog funker i Europa, og så er det bedre å reise sjeldnere og bli værende lenger, mener Thorsheim.

Favorittflyselskap

Det som er billigst og kommer frem i tide. Jeg er veldig fleksibel.

Reiseantrekk

Sneakers, bukse uten belte, T-skjorte og jakke med glidelås foran. Alltid med bag.

Pakkestrategi

En visdom i livet er at du kan få det bedre enten av å behøve mindre eller å få deg mer. Når det gjelder pakking, går jeg for det første. Jeg pakker lite og enkelt, og klarer meg med det.

Tips-tips

I år gir vi så det monner – de ansatte i servicenæringene har ikke hatt det særlig kult under covid.

Beste hotell

The Bank i Stockholm. Det er classy, cool og har litt rolig stemning.

Hokkaido: Otovo-gründeren hadde en minnerik skiferie med kompisene i Hokkaido i Japan. Foto: Videowokart / Dreamstime.com

Beste praktiske reisetips

Nå som det er få flighter, kan du få til bedre ruter med fly pluss tog enn å mellomlande og vente på et nytt fly. Tog funker i Europa, og så er det bedre å reise sjeldnere og bli værende lenger. Etter covid må vi innse at dagsturer bare er miljøsløseri, slitsomt og ineffektivt. For korte møter har vi video, og for de lange kan vi ta oss mer tid til medmenneskene og stedene. Det samme gjelder for så vidt for stressende ferier: Færre helgeturer og flere langferier gir et bedre liv, spør du meg.

Uunnværlig gadget på reise

Airpods, frie hender og lydbok som reisefølge.

Shopping-favoritt

Jeg er ikke noen stor “in real life”-shopper. Jeg netthandler det jeg trenger.

Gode spisesteder

Besøkende i Oslo må prøve Katla, EffEff, Le Ben, Sankt Lars eller Ben Reddik. Hjembyen min har en restaurantscene og natteliv som det er verdt å reise til.

Sterkeste reiseminne

Jeg vet ikke om det er det sterkeste minnet, men en skiferie på Hokkaido kombinert med guttetur i Tokyo inneholdt det meste. Japan er et utrolig sted, og vi dro med en kompis som bodde i landet og fikset det beste av lokale triks: Vi sto på ski på vulkaner, tok afterskien i naturlige varme kilder og festet i verdens mest intense storby.