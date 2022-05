5 ukjente turist-perler i Japan

JAPAN: Japan er fortsatt et nokså ukjent reisemål for de fleste. Den japanske turistorganisasjonen JNTO har plukket fram fem perler som er enda mer ukjent.

Organisasjonen har nå laget en kampanjeside der norske reisende kan få en introduksjon til Japan som reisemål. I tillegg kan du laste ned en norsk reiseguide gratis med tips til et utvalg av Japans mange byer og prefekturer. Guiden gir også praktisk informasjon om reiser i Japan, inkludert overnatting, transport og mat.

JAPANS VENEZIA: Den historiske byen Kurashiki, også kjent som Japans denimhovedstad. Foto: Okayama Prefectural Tourism Federation

Japans denimhovedstad

Halvannen time fra Osaka ligger den historiske byen Kurashiki, også kjent som Japans denimhovedstad.

Kojima-området i Kurashiki var det første stedet i Japan som produserte denim, og i dag kommer trendjegere og motefolk hit for å handle denim fra små produsenter som bruker tradisjonelle maskiner og fargeteknikker som ikke kan kopieres i masseproduksjoner.

I tillegg til de mange dongeributikkene er byen også kjent som «Japans Venezia». Navnet skyldes elven som slynger seg gjennom byen i det historiske kvarteret - hvor det er et stort utvalg av butikker, kafeer og restauranter, og hvor du også støter på lokalbefolkningen som lever sitt daglige liv i byen.

På vei fra togstasjonen til byens historiske sentrum er det små butikker som selger håndverk og dagligvarer.

SAMURAIBY: I Tohoku er noen av de historiske samuraihusene åpne for besøkende, slik at du kan se hvordan både middelklassen og velstående samuraifamilier levde. Foto: Tohoku Tourism Promotion Organization

I samuraienes fotspor i Kakunodate

Så langt har under 2 prosent av de internasjonale besøkende i Japan besøkt den nordlige regionen Tohoku. Og blant de få som har besøkt Tohoku, har enda færre tatt turen innom Akita Prefecture. Det er synd, for i Akita finner du den svært godt bevarte borgbyen Kakunodata, som ble grunnlagt i Edo-perioden (1603-1868), nærmere bestemt i 1620.

Mange kaller byen «Tohokus lille Kyoto». Her kan du oppleve noe av Japans best bevarte Edo-arkitektur, og noen av de historiske samuraihusene er til og med åpne for besøkende, slik at du kan se hvordan både middelklassen og velstående samuraifamilier levde.

Og bare 30 minutter fra byen, mot fjellene, finner du Japans dypeste, klareste og blåeste innsjø: Tazawako. Her kan du sykle rundt innsjøen og for eksempel kjøpe inn til piknik på lokale gårder i området.

KYOTO BY THE SEA: Kyoto by the Sea er et av de mest besøkte feriestedene for velstående japanere og har også blitt et knutepunkt for håndverkere med både sakebryggerier, ekstraordinære restauranter og eksklusive overnattingssteder samt noe av Japans mest sjeldne håndverk. Foto: Kyoto by the Sea DMO

Kjenner du til Kyoto by the Sea?

Undervurderte og autentiske Kyoto by the Sea er et område som ligger to timer nordvest for Kyoto by. Området er en del av den dramatiske UNESCO Global Geopark-kystlinjen, og landskapet er spekket med risterrasser, søvnige fiskelandsbyer, naturlige mineralske varme kilder og fjell gjennomsyret av folklore.

Kyoto by the Sea er et av de mest besøkte feriestedene for velstående japanere og har også blitt et knutepunkt for håndverkere med både sakebryggerier, ekstraordinære restauranter og eksklusive overnattingssteder samt noe av Japans mest sjeldne håndverk.

Langs Ine Bay-kysten bugner det av tradisjonelle naust, hvorav mange fortsatt brukes av lokale fiskerfamilier. Men en håndfull er blitt renovert og brukes som eksklusiv overnatting. Noen av båtene har tradisjonelle japanske bad installert på kanten av det gamle båtdekket.

Selv i et så særegent land som Japan er denne regionen noe helt spesielt.

GOTO: Øyene en rik historie om kristendommen i Japan. Dette var et av de første stedene hvor kristendommen ble introdusert i Japan, og det er derfor ca. 50 kirker spredt rundt på øyene. Foto: Kyushu Tourism Promotion Organization

Goto-øyene

Vest for Nagasaki - et godt stykke ut mot havet - finner du de naturskjønne og uberørte Goto-øyene. Den største av øyene, Fukue, kan nås med fly, og herfra kan du enkelt dra på øyhopping.

Alle øyene ligger i Saikai National Nature Park, og området er et paradis for natur- og strandelskere, som kan boltre seg i rå natur, fjell, fine sandstrender og krystallklart hav. Takahama-stranden er en favoritt blant mange, i tillegg til at flere kommer hit for å bestige den 315 meter høye sovende vulkanen Onidake.

Japan Japan ligger i Øst-Asia og består av 6852 øyer. Øygruppen har en langstrakt, buet form som strekker seg over 3300 km fra nord til sør. Blant de nærmeste naboene finner du Sør-Korea, Russland og Taiwan. I 2019 hadde Japan en befolkning på 126,17 millioner innbyggere, tilsvarende 1,6 % av verdens befolkning. Landet er omtrent like stort som Norge i areal, noe som litt mindre enn den amerikanske delstaten California. 70 prosent av landet er dekket av fjell og skog, og spesielt på øya Honshu er det høye fjell, med Fujisan - Fuji-fjellet på norsk - på 3776 meter som det høyeste. Japans natur byr både på snødekte Hokkaido i nord og subtropisk jungel og korallrev utenfor Okinawa i sør, mens et mylder av kulturelle opplevelser venter i byer som pulserende Tokyo og sjarmerende Kyoto.

På grunn av beliggenheten har øya lett tilgang til fersk sjømat av høy kvalitet, og havets skatter har derfor en sentral plass på menyen til øyas spisesteder.

Dessuten har øyene en rik historie om kristendommen i Japan. Dette var nemlig et av de første stedene hvor kristendommen ble introdusert i Japan, og det er derfor ca. 50 kirker spredt rundt på øyene.

Til sommeren åpner et nytt luksushotell på Fukue: Goto Retreat ray. Hotellet får 26 rom fordelt på tre etasjer - og både restaurant og spa.

Irimote-øya er et ideelt reisemål for alle som søker en naturskjønn og aktiv ferie med turer til bortgjemte fossefall, kajakkpadling gjennom mangroveskogene samt båtliv, dykking og snorkling i havet. Foto: OCVB

Tropisk klima, fossefall og mangroveskog på Iriomote

Iriomote, den største av Yaeyama-øyene, ligger i den sørligste delen av Japan. Iriomote er dekket av tette skoger og mangroveområder og er et ideelt reisemål for alle som søker en naturskjønn og aktiv ferie med turer til bortgjemte fossefall, kajakkpadling gjennom mangroveskogene samt båtliv, dykking og snorkling i havet. Øyene er også hjemsted for den truede Iriomote-katten.

Du reiser til øya med ferge fra Ishigaki. Turen tar knappe tre kvarter. Ishigaki kan nås med fly fra Tokyo og andre steder i Japan.