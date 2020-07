Det store, historiske huset ligger med sine 22 rom fordelt over to etasjer på en liten høyde nær den søvnige byen St. Francisville i Louisiana. Huset ble opprinnelig oppført i 1796 og er bygget i en kreolsk hyttestil som preger mange av plantasjehusene som ble oppført i den amerikanske delstaten på 1800-tallet.

I løpet av 70-tallet ble Myrtles Plantation omgjort til bed and breakfast. Det arrangeres omvisninger for overnattingsgjester og turister der det fortelles grusomme historier fra dets fortid som rommer så mange spøkelser at det blir omtalt som et av USAs mest hjemsøkte hjem.

Myrtles skal etter sigende være bygget over en gammel indiansk gravplass, og spøkelset av en indianerkvinne skal være sett på eiendommen. Men den mest berømte av spøkelseshistoriene omfatter en av husets egne eiere og handler om en slavejentes hevntørst, grusomme giftmord og henging.

Tok grusom hevn over familien

Det var general David Bradford som i 1796 fikk bygget det som senere skulle bli hetende Myrtles Plantation. Da han døde, gikk det videre i arv til hans datter Sarah Mathilda og hennes ektemann, Clarke Woodruff. Han skal ha vært en mann med tvilsomme koblinger til lyssky aktiviteter og han var heller ikke av den spesielt trofaste typen.

Myrtles Plantation er i dag blitt et populært hotell, til tross for at ti mord skal ha funnet sted innenfor veggene. Foto: Michael McCarthy / Wikimedia

Han fattet etter hvert interesse for slavejenta Chloe som var i hans eie. Hun hatet å måtte gi etter for hans tilnærmelser, men forsto raskt at det kunne sikre henne fra å bli sendt ut på bomullsmarkene der slavene slet under brutale forhold.

Hva som så skjedde er det delte oppfatninger av, men den versjonen som flest fester sin lit til er denne:

Chloe var skrekkslagen for at Sarah skulle oppdage hennes forhold til ektemannen og begynte å tyvlytte til familiens samtaler i tilfelle hennes navn ble nevnt. En dag ble hun tatt på fersken og som straff fikk hun det ene øret skåret av.

Chloe ønsket hevn for den urett hun var blitt utsatt for. Mens Clarke var bortreist, grep hun muligheten og forgiftet en bursdagskake som Sarah Mathilda og to av ekteparets tre barn spiste av. De andre slavene fryktet for følgene av Chloes handlinger, og en natt trakk de henne derfor med seg til et nærliggende tre der de hengte henne.

Stirrer fra mørket



Etter hun var død, tok de ned liket hennes, tynget det med steiner og kastet kroppen i elven der det sank til bunns. Men Chloes sjel fant aldri fred og skal siden ha hjemsøkt Myrtles.

Hun er ofte blitt sett med sin grønne turban rundt hodet som hun brukte til å skjule det stygge arret der hun hadde fått øret skåret av.

Det er de som hevder å ha hørt lyden av gråtende barn når de har sett henne, andre skal ha våknet om natten av at Chloe stirrer på dem fra mørket i den ene enden av sengen.

Er det Chloe som vi ser stå der mellom de to bygningene? Foto: Wikimedia

I 1992 tok dagens eiere et fotografi av det de hevder er den døde slavepikens gjenferd som står mellom to av bygningene på plantasjen. Bildet kan selvfølgelig kjøpes på postkort i resepsjonen.

De døde i speilet



Det sies at Clarke Woodruff skal ha blitt så sorgtynget etter hans kone og to barn døde, at han fikk avstengt barnas spisesal der de fikk servert den forgiftede bursdagskaken. Til dags dato er rommet aldri igjen blitt benyttet som spiseværelse.

I dette speilet skal en mor og hennes to barn vise seg. Foto: Corey Balazowich / Flickr

Men selv om døden tok dem, skal Sarah og to av barna hennes fremdeles holde til på Myrtles. Når noen dør, sier en gammel skikk at man skal dekke til alle speil i huset. Men da moren og barna døde, var det et speil som ble oversett. Angivelig «fanget» det ånden til Sara og barna hennes, som tidvis blir sett eller som etterlater seg håndavtrykk i speilet.

Gjennom århundrenes løp skal det ha blitt sett minst tolv gjenferd, blant annet er det rapportert om barn som er blitt sett på den brede verandaen langs husets fasade, i gangene og på rommene. Noen hevder det er Woodruff-barna, som i virkeligheten døde av gul feber med et års mellomrom. En dødelig sykdom som også kostet moren livet.

Andre hevder å ha sett spøkelset av en ung jente i rommet der hun døde i 1868, og det er blitt rapportert at hun forsøker utøve voodoo på de som sover i det aktuelle rommet. Flygelet i første etasje spiller plutselig av seg selv, noen ganger varer det gjennom hele natten. Hvis noen kommer inn i rommet, stopper musikken brått. Når rommet igjen er tomt, starter musikken igjen.

Blodflekken ingen klarer vaske bort

Totalt skal det ha blitt begått ti mord på Myrtles. Tre av dem dateres til den amerikanske borgerkrigen da plantasjehuset ble ransaket av noen sørstatssoldater. Legenden sier at tre av soldatene ble drept inne i huset.

Trappen der William Winters døende fottrinnskal kunne høres den dag i dag. Foto: Patrick Keller / Flickr

Flere skal siden ha sett en stor blodflekk i den ene døråpningen, beskrevet som på størrelse med en menneskekropp. Det skal være umulig å få vasket bort blodet, samme hvilke rengjøringsmidler som tas i bruk.

Det eneste drapet som er blitt hundre prosent bekreftet, er det som inntraff i 1871 da plantasjens daværende eier William Drew Winter ble skutt av en mann ute på verandaen.

Etter at han var blitt skutt, skal Winter ha tumlet inn gjennom inngangsdøra og forsøkte komme seg opp trappen til andre etasje.

I lyset fra den franske lysekronen i taket, skal Winter ha dødd i armene til sin skrekkslagne kone på det 17. trinnet. Den dag i dag kan gjester så vel som de ansatte ved hotellet høre hans døende fotspor opp trappen.

Kilder: Allthatsinteresting.com , Prairieghosts.com , Wikipedia

VIDEO: Myrtles Plantation har vært et populært tema i en rekke serier om det overnaturlige, som «Most Terrifying Places in America»