«I mitt kjære tredje hjemland Norge står tydeligvis skadefryden høyt i taket. Jeg får underlige e-poster fra nordmenn som triumferende sammenligner antallet av pandemiske dødsfall i Sverige og Norge. Avsenderne forklarer på den ene side denne dramatiske forskjellen med den umåtelige dyktigheten nordmennene har utvist i kunsten å håndtere det nye, og for all verdens medisinske ekspertise hittil ukjente, coronaviruset covid-19. Og på den annen side hvor ekstremt udugelige og tette i pappen svenskene er.»

Slik innleder Jan Guillou (76) kronikken «Norsk skadefryd fyller innboksen min. Men andre omgang kan bli verre» som tidligere denne uken ble publisert i Aftonbladet, senere VG.

I et intervju med VG forteller Guillou at han er overrasket over avsenderne som han omtaler som «intellektuelt overlegne på et område de ikke har kunnskap om».

– Det er klart jeg blir overrasket når – for meg – helt ukjente nordmenn sender meg triumferende mailer om hvordan Sverige har feilet. Jo, jeg må nok kalle den gjennomgående tonen i meldingene for skadefryd , forteller han til VG.

Alpene versus hyttetur

I sin kronikk legger han blant annet frem en påstand om at grunnen til at Stockholm opplevde en langt kraftigere smittesppredning sammenliknet med Oslo og København, skyldtes at svensker reiste på skiferie til utlandet, nordmenn dro til hytta på fjellet mens danskene ikke står på ski.

Guillou mener Sverige vil slippe langt bedre unna når en ny smittebølge melder seg.

«På det nåværende tidspunkt kan over en million svensker – og snart mange flere – være immune. Og dersom denne pandemien oppfører seg som sine lignende forgjengere, kommer annen omgang til å bli verre. Da kommer Norge og Danmark til å bli rammet langt hardere enn Sverige», skriver han.



Til VG sier Guillou at han støtter hvordan Sverige har taklet coronakrisen.

– Ett eksempel er at vi ikke stengte skolene, mens dere i Norge gjorde det. Der viser det seg nå at Sverige tok en riktig beslutning, men hverken i Norge eller i Sverige har vi grunn til å være overlegne. Til det er det altfor mye usikkerhet knyttet til et hittil helt ukjent virus, sier Jan Guillou.

Privatiseringsfanatisme

I sin kronikk argumenterer Guillou for at forretningsmessig drift innen eldreomsorg resulterer i kostnadsjakt, billigere personale, dårligere ansettelsesforhold og billigere utstyr. Han mener Sverige har vært herjet av det han kaller «privatiseringsfanatisme» i mer enn tretti år.

«Høyere dødelighet innenfor eldreomsorgen er derfor en ubønnhørlig konsekvens av denne politiske forretningsideen. På dette området ligger dessverre Sverige langt foran Norge og Danmark», skriver han.

I intervjuet med VG benytter han sjansen til å gjøre narr av blant annet Norges beslutning om å åpne for reise til Gotland.

– Sånn sett ble den norske beslutningen om at det var greit å dra til Gotland nesten komisk. Vet du hvem som drar til Gotland i sommer? Masse stockholmere! En by som ikke alle kan besøke akkurat nå.