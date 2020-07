Norwegian må svare for seg i retten etter svart leppestift-nekt

I januar i fjor hadde flyvertinnen på seg svart leppestift. Noe som ikke falt i god jord hos Norwegian sitt bemanningsselskap OSM Aviation.

Flyvertinnen fikk sparken en måned senere, i februar 2019. I januar i år leverte hun søksmål mot Norwegian, skriver Borsen og Captain Jetson. Hun forlanger tre millioner dollar, som er 28 millioner kroner.

«Den 16. januar 2019, på ruta DY7032, ble det rapportert at du ankom for oppsamling med det som så ut som svart leppestift. Som du vet, er en så mørk leppestift ikke i tråd med uniformsbestemmelsene.», stod det blant annet i oppsigelsesbrevet.

– Diskriminerende



Kvinnen mener oppsigelsen var diskriminerende og viser til retningslinjer fra New Yorks kommisjon for menneskerettigheter, som sier at en arbeidsgiver ikke kan ha ulike kles- og utseende-koder basert på kjønn.

«Hun fikk sparken i hvert fall delvis for det ulovlige og diskriminerende grunnlaget av sitt påståtte brudd på saksøktes leppestiftpolicy, som saksøkte bare påtvang kvinnelige ansatte», står det i stevningen.

Imidlertid parerer advokatene til Norwegian med at kravet om farge på leppestiften gjelder kun hvis den kabinansatte selv velger å bruke leppestift. Derfor er ikke reglene diskriminerende.

De avviser for øvrig at hun ble oppsagt på grunn av leppestiften, men heller fordi hun ikke ville innordne seg.

Norwegian ønsker ikke å kommentere saken overfor nettavisen Børsen.

Krisehåndteringen fortsetter



Det hører med til historien at OSM Aviation, som hun formelt sett jobbet i, gikk konkurs 25. juni i år. En måned senere plukket Norwegian opp de ansatte.

4. mai gikk kreditorene og aksjonærene med på en redningspakke for selskapet, som hadde kun 7 av 147 fly i lufta i midten av mai, både på grunn av kollapsen i flytrafikken under coronapandemien, og fordi hundrevis av splitter nye 737-MAX ble satt på bakken etter konstruksjonsfeil. 80 prosent av arbedsstyrken er midlertidig oppsagt.

Ved slutten av fjoråret hadde selskapet ca 60 milliarder kroner i gjeld, nå er ca. 13 omgjort til aksjer.