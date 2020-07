Norwegian saksøker Boeing

Norwegian varslet søksmål i forbindelse med at flyselskapet kansellerte ordre på kjøp av til sammen 97 fly fra Boeing i slutten av juni.

Mandag gjorde Norwegian alvor av truslene og sendte formelt inn et søksmål mot flyprodusenten, skriver E24.

Rettsdokumenter fra Illinois Northern District Court som E24 har fått innsyn i, viser at Norwegian og datterselskapet Arctic Aviation Assets DAC sammen saksøker flyprodusenten.

Ifølge Norwegians advokat reises søksmålet på grunn av Boeings kontraktsbrudd knyttet til kjøpet av 737 Max- og 787 Dreamliner-flyene.

Boeings 737 Max-fly har stått på bakken i alle land siden et flykrasj i Etiopia i mars 2019, der alle om bord omkom. I 2018 krasjet et fly av samme type i Indonesia. Til sammen døde nær 350 mennesker i de to ulykkene. Amerikanske luftfartsmyndigheter overvåket en testflight i slutten av juni, men har ennå ikke fornyet sertifiseringen slik at flyet kan settes inn i trafikk.

En rapport fra USAs samferdselsdepartement som ble lagt fram i juli, slår fast at ingeniørene som skulle sertifisere Boeings 737 Max-fly, ikke ble informert om endringer i systemet som forårsaket alvorlige ulykker.