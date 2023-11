Siktet for å lyve om medisinsk studie for å utføre intime handlinger på ansattes mager

En velrenommert festarrangør i Connecticut i USA med en «fetisj» for buken til kvinner skal ha laget en falsk medisinsk studie som tillot ham å ta på og fotografere magen til sine ansatte i nesten ett år.

Den 35 år gamle mannen er siktet for seksuelt overgrep i forbindelse med det innviklede opplegget etter at et av hans mange påståtte ofre sto frem i august, opplyser politiet.

«N.N uttalte at han gjennom hele livet har funnet måter å tilfredsstille sin fetisj på, og har kompensert folk med penger for å utføre undersøkelser på dem», står det i siktelsen.

Det ikke navngitte offeret hadde jobbet for mannens populære eventselskap i flere måneder da han benyttet seg av muligheten til å utnytte fordøyelsesproblemene hennes, som i stor grad begrenset hverdagen hennes.

På kontorgulvet

Siden mannen visste at den ansatte også tok småjobber for å spare til et hus sammen med ektemannen, skal han ha tilbudt henne å delta i en klinisk studie som ville gi henne opptil flere tusen dollar for å la ham ta opp lydene fra magen hennes, ifølge anmeldelsen.

Han ba henne også om å signere en kontrakt som hindret henne i å gå etter selskapet eller snakke «studien» med kollegaene sine, siden de «ville bli sjalu på de ekstra pengene hun tjente», skriver New York Post.

«Testene» fant sted i en kontorgulv hos eventselskapet, som tilbyr DJ-tjenester og andre ting til fester og feiringer.

Til å begynne med brukte mannen et stetoskop for å lytte til kvinnens buk, men droppet raskt verktøyet til fordel for å plassere øret sitt på magen hennes, hevder hun.

«Etter hvert som timene gikk, ble N.N mer komfortabel med offerets kropp og begynte å løfte opp klærne på egen hånd for å sjekke visse områder og ta på andre områder», heter det i anmeldelsen.

Lot som hun sov

Etter flere måneder skal festplanleggeren ha trappet opp det hele og oppfordret den ansatte til å delta i en «større studie» som gikk ut på å gi henne sovepiller når de var de eneste på kontoret.

Kvinnen gikk med på dette, men tok i all hemmelighet bare en halv dose og lot som om hun sov «fordi hun var redd for at noe ville skje hvis hun sov, og det føltes ikke riktig for henne».

Iført «scrubs» og kun teip som dekket brystvortene, lå offeret på gulvet og lot som om hun sov i timevis mens sjefen tok bilder av henne, hevder hun.

Hun skal ha nektet å ta sovepiller igjen, og mannen skal ha gått med på å late som om hun sov i fremtidige forsøk, men en gang bandt han henne fast med glidelåser i tilfelle hun beveget seg for mye under en test.

«Testene», som pågikk i nesten ett år, ble avsluttet med at festplanleggeren overrakte den ansatte en konvolutt fylt med kontanter.

Mannen skal også ha brukt ulike hjelpemidler for å få det hele til å virke mer realistisk, blant annet elektrisk ledende plastre og sonogrammer, og benyttet seg av muligheten til å plassere gjenstandene i nærheten av kjønnsorganene hennes.

Skjult mikrofon

Det skal til slutt ha blitt for mye for kvinnen da sjefen tørket av skjeden hennes mens han tørket opp gel fra en sonogramtest, hevder hun.

«Hun trodde at testene bare gjaldt magen hennes», står det i anmeldelsen.

Kvinnen brøt deretter med «studien» og sa kort tid etter opp stillingen sin.

Etter at hun meldte seg til politiet, tok hun på seg en mikrofon for å møte mannen, der han skal ha bedt om unnskyldning for å ha gjort henne ukomfortabel og bekreftet anklagene hennes.

Under en ransaking av mannen bil og kontor fant politiet mer enn 1000 videoer og bilder av flere ofre omhandlene en «bukfetisj» som han skal ha utviklet i barnehagen.

Han skal ha innrømmet overfor politiet at han skaffet de fleste av ofrene sine ved å legge ut annonser for medisinsk virksomhet, noe festplanleggeren sa at han hadde gjort «i årevis».

«N.N innrømmet at han løy for folk mens han utførte slike undersøkelser, og uttalte at han visste at det var galt», ifølge dokumentene.

Politiet leter fortsatt etter andre ofre som kan ha falt for festplanleggerens «studier».