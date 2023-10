Joran van der Sloot (36) ble onsdag denne uken dømt til 20 års fengsel etter at han sa seg skyldig i å ha forsøkt å presse familien til Holloway for 250.000 dollar i bytte mot informasjon om dødsfallet.

Dommen vil løpe parallelt med dommen på 28 års fengsel i Peru for drapet på sin tidligere kjæreste Stephany Flores.

«Du ødela drømmene hennes, potensialet hennes, mulighetene hennes, da du slo henne i hjel i 2005», sa Holloways mor Beth i en rettssal i Alabama, og la til at van der Sloot sa at han dro hjem etter drapet for å se på pornografi. «Du fikk ikke det du ville ha av Natalee, din seksuelle tilfredsstillelse, så du drepte henne brutalt», sa moren.

Vil ikke finne liket

Beth Holloway fikk høre van der Sloots tilståelse til politiet og kunne avsløre innholdet i tilståelsen i retten mens van der Sloot lyttet, skriver Newsweek.

En etterlysningsplakat for Natalee Holloway, som forsvant under en reise i Aruba i mai, fra 10. juni 2005. Foto: Leslie Mazoch / AP Photo / NTB

Distriktsdommer Anna M. Manasco fortalte retten at Holloway-familien «ikke vil finne» liket hennes, noe som ser ut til å bekrefte van der Sloots påstander om at han hadde begravd Holloway til sjøs.

Holloway var 18 år da hun forsvant fra den karibiske øya Aruba i 2005 under en tur med venner. Hun ble sist sett sammen med van der Sloot.

Som en del av tilståelsesavtalen gikk van der Sloot med på å fortelle etterforskerne alt han vet om Natalees forsvinning, og foreldrene fikk høre tilståelsen hans.

Van der Sloot talte til retten før domsavsigelsen og ba familien Holloway om unnskyldning.

– Jeg vil gjerne benytte anledningen til å be familien Holloway og min egen familie om unnskyldning og si at jeg håper at forklaringen jeg ga, vil gi en slags avslutning for alle involverte. Jeg er ikke lenger den personen jeg var den gangen, sa drapsmannen i retten.

– Ren løgn

I juni ble van der Sloot utlevert til Birmingham i Alabama fra Peru, der han sonet en dom på 28 års fengsel etter å ha tilstått drapet på Stephany Flores i 2010.

Dommer Manasco sa til van der Sloot: «Du har brutalt myrdet to kvinner som avviste dine seksuelle tilnærmelser. Du visste at informasjonen du solgte var en ren løgn».

Joran van der Sloot, til venstre, kjøres i en politibil fra et høysikkerhetsfengsel i Peru for å bli utlevert til USA, torsdag 8. juni 2023. Foto: Martin Mejia / AP Photo / NTB

I e-poster som van der Sloot skal ha sendt til Holloways familieadvokat i 2010, skrev han: «Jeg vil ha denne apen av ryggen like mye som jeg vet at Natalees foreldre vil ha henne hjem».

«Hvis du får noen til å møte meg på Aruba, skal jeg gjøre det rette. Denne situasjonen sårer alle involverte og vil fortsette å gjøre det til den er over. Jeg skal ta deg med til Natalee, men jeg vil ikke at det skal bli kjent at informasjonen kom fra meg».

«Til gjengjeld vil jeg ha 250.000 dollar. Hvis du er interessert, skal jeg gi deg flere detaljer, så kan vi ordne det», skrev han.

– Jeg betalte min datters morder penger. Det er sjokkerende. Jeg tror ikke at noen kan forstå hva det betyr. Jeg er ikke i tvil om at hun ville ha oppfylt alle drømmene sine. Det ville hun virkelig ha gjort, sier moren.