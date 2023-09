Studien er utført av det uavhengige russiske mediet Mediazona , ukrainske Radio Liberty og den russiskbaserte BBC-redaksjonen.

Les alt om krigen i Ukraina

Ved hjelp av nekrologer i media, rapporter på sosiale nettverk fra pårørende til ofrene og lokale myndigheter i Russland, og andre åpne kilder, har de klart å danne seg et bilde av de russiske tapstallene.

Seks ganger så høyde tapstall som Kreml opererer med



Russlands president Vladimir Putin kontrollerer mye av informasjonen som slippes om krigen fra Kreml, også tallet på døde russiske soldater. Foto: Mikhail Metzel / AP/NTB

Nå foreligger dokumentasjonen. Tallene viser en helt annen virkelighet enn den regimet i Kreml ønsker å presentere.

21. september kom det russiske forsvarsdepartementet med en ny oppdatering: Den viste til sammen 5.937 dødsfall blant de russiske styrkene.

Dette står i grell kontrast til tallene som uavhengige russiske kilder nå kan dokumentere. Ifølge denne dokumentasjonen har minst 33.000 russiske soldater mistet livet siden den fullskala russiske invasjonen startet natt til 24. februar 2022. Av disse skal 3.836 ha vært soldater som er mobilisert i løpet av krigen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nærmer seg en halv million døde og sårede soldater



Ifølge den ukrainske generalstaben er tapene vesentlig høyere enn dette, og opererer med russiske tapstall i størrelsesorden 278.000 soldater, skriver Kyiv Independent. Dette inkluderer både drepte, sårede og savnede soldater.

I midten av august opplyste anonyme kilder i amerikanske myndigheter til The New York Times at de beregnet at det er minst 170.000-180.000 skadde soldater på russisk side, mens Ukraina anslås å ha 100.000-120.000 skadde soldater.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

De samme kildene opplyser at om lag 120.000 russiske soldater, og nærmere 70.000 soldater på ukrainsk side, har mistet livet så langt i krigen.

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: Ukraina: – Den russiske flåten har problemer

Sannheten er første offer i krig



Sannheten er alltid det første offer i krig, og kampen om sannheten om krigen i Ukraina er intet unntak. Det er derfor umulig å si med sikkerhet hvor høye tapstallene faktisk er. Begge parter har interesse av å overdrive motstanderens tap, og underdrive egne tap.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Derfor skiller dokumentasjonen fra uavhengige russiske medier seg ut i form av de åpne kildene, som fortsatt er tilgjengelig internt i Russland i form av blant annet dødsannonser, sosiale nettverk og andre kilder.

To russiske generaler og 11 oberster døde under motoffensiven



I denne utdelingsvideoen av opptak, tatt og utgitt av det russiske forsvarsdepartementet 26. september 2023, forbereder russiske tropper seg på å skyte med artilleri i et ikke avslørt område. Foto: Handout / AFP

Tapene på begge sider skal ha eskalert etter at den ukrainske motoffensiven startet i juli. Siden da skal minst 2.448 russiske soldater ha blitt drept, inkludert 234 offiserer, hvorav to russiske generaler og 11 oberster, skriver Ukrainska Pravda.

Navn på til sammen 6.215 russiske straffedømte skal ha blitt funnet på de russiske dødslistene siden krigen startet for over 19 måneder siden. Over 100 av disse skal ha vært borgere fra fremmede land, som Usbekistan, Tadsjikistan og Kirgisistan.

I den sist oppdaterte rapporten over døde blir kun dødsfall som er offentlig bekreftet, og når statusen til den som kjempet kan fastslås er registrert. De reelle ofrene kan derfor være mye høyere, ifølge Mediazona.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ber russiske regioner skjule de døde



I juni ble det avslørt at det russiske forsvarsdepartementet appellerte til myndighetene i en rekke regioner om ikke å offentliggjøre nekrologer over døde soldater.

Oppfordringen skal blant annet ha blitt rettet til Buryatia, Tuva og Khakassia-regionene, hvor befolkningen har lidd store tap, og fått mange av innbyggerne hjem i kister.

I følge FNs høykommissær for menneskerettigheter er nærmere 10.000 sivile drept i Ukraina siden invasjonen, blant dem 500 barn. Det reelle tallet antas å være mye høyere. Bare i Mariupol blir det anslått at mange titusener ligger begravd i anonyme massegraver.

I tillegg har nærmere ti millioner ukrainere flyktet til andre land i Europa, blant annet Norge. Siden begynnelsen av 2022 har 61.589 ukrainere søkt om asyl i Norge, ifølge UDI. Blant dem er 27.148 kvinner, 15.443 menn og 18.998 barn.