– Jeg er overrasket over hvor raskt Finland har ødelagt sin nøytrale status og sitt rykte.

Det uttalte Lavrov under en pressekonferanse etter samtaler med Tunisias utenriksminister Nabil Ammar, skriver det russiske nyhetsbyrået TASS.

– Har sluttet seg til Vestens russofobiske kampanje

Det er særlig det finske medlemsskapet i Nato som opprører Lavrov. Med Finlands inntreden i forsvarsalliansen har Russland fått en ny Nato-nabo tett innpå seg.

– Nok en gang vil jeg understreke at Finland tar syvmilsskritt mot å slutte seg til frontfigurene i USA og Vestens anti-russiske, russofobiske kampanje, raser den russiske utenriksministeren, ifølge den finske statskringkasteren Yle.

– Fru Valtonen er fortsatt en uerfaren diplomat

Nylig uttalte Finlands utenriksminister Elina Valtonen at russerne skulle betale en pris for det som skjer i Ukraina. Denne uttalelsen falt Lavrov tungt for brystet, og stemplet den som «absolutt tullete».

– Fru Valtonen er tilsynelatende fortsatt en uerfaren diplomat, freser Sergej Lavrov.

– Dette er ikke bare Putins krig

– Det er viktig å huske at ansvaret for krigen i Ukraina ikke kun hviler på Russlands president Vladimir Putin, sier Finlands utenriksminister Elina Valtonen, og nestleder i det finske partiet Samlingspartiet. Foto: Janis Laizans / Reuters

25. september publiserte The Washington Post et større intervju med den finske utenriksministeren. Her snakket hun blant annet om Finlands Nato-medlemskap, Russlands fremtid, Ukraina-krigen og Finlands beslutning om å forby innkjøring av russiskregistrerte biler.

– Jeg tror det er mange som kanskje ikke har skjønt at dette ikke bare er Putins krig. Det ser ut til at det russiske maskineriet så å si har forberedt seg på dette i veldig lang tid. De har drevet aktivt krig siden invasjonen av Georgia i 2008, i 2014 mot Ukraina og den ulovlige annekteringen av Krim, sier Elina Valtonen.

– Vi må forberede oss på det verste

Med dette bakteppet angriper hun myten om at det blir fred bare Putin forsvinner. Hun mener det russiske folk har hatt mange muligheter til å fortelle Putin at handlingene hans er fullstendig uakseptable.

– Så hvis Putin går, er det svært usannsynlig at Russland på en eller annen måte vil bli et fredelig normalt demokrati. Men, mens vi håper på det, må vi forberede oss på det verste, og det verste er at Russland forblir som det er, og kanskje enda verre i fremtiden, advarer den finske utenriksministeren.