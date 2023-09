Russlands bruk av kampfly i krigen i Ukraina har svekket det russiske flyvåpenets evne. Det skriver det britiske forsvarsdepartementet i en etterretningsrapport delt på X / Twitter.

Ifølge departementet har Russland mistet rundt 90 fly siden landet invaderte Ukraina i fjor, men det er ikke bare nedskytninger og ulykker som skaper trøbbel for flyvåpenet.

Spiser av levetiden

Alle fly har en anslått levetid regnet i flytimer. Ifølge britisk etterretning er det høyest sannsynlig at Russlands ivrige bruk av kampfly i forbindelse med invasjonen av Ukraina spiser av flyenes levetid langt raskere enn det flyvåpenet har planlagt.

Så lenge krigen varer lenger enn det det russiske forsvarsdepartementet først regnet med, kan det russiske flyvåpenets taktiske evne på sikt reduseres.

– Må anskaffe flere fly

I august skrev Michael Bohnert ved den amerikanske tenketanken RAND i Defense News at de ekstra flytimene krigen har påført Russland kan ha kostet landet så mye som 57 fly.

– For å kompensere må de anskaffe flere fly, øke vedlikeholdet, redusere operasjoner, eller akseptere en mindre styrke, eller en kombinasjon av alle disse.

Han hevder at tap av fly til både kamp og flytimer kan koste det russiske flyvåpenet 75 prosent av styrken de hadde før krigen innen sommeren 2024.

Et russisk Su-25-fly over Donetsk i Ukraina i fjor. Foto: Alexander Ermosjenko / Reuters / NTB

Angripes i Russland

Det er ikke bare i lufta over slagmarken i Ukraina Russland mister fly. I løpet av de siste ukene har fly på bakken i Russland blitt angrepet.

I starten av september ble flere transportfly ble skadd da Pskov-flyplassen rundt 700 kilometer fra den ukrainske grensen ble utsatt for droneangrep.

– Fire militære transportfly av typen IL-76 ble truffet, hevdet den ukrainske etterretningssjef Kyrylo Budanov da.

I august viste bilder at et droneangrep mot en flybase sør for St. Petersburg etterlot et russisk bombefly av typen Tu-22 i brann. Russland anklaget Ukraina for å stå bak, men angrepet er ikke bekreftet fra ukrainsk side.

Lover Ukraina kampfly

Flere land, deriblant Norge, har lovet Ukraina kampfly av typen F-16. Russlands president Vladimir Putin mener at leveranser av flyene kun vil bidra til å forlenge konflikten.

– De skal levere F-16. Kommer dette til å endre noe? Jeg tror ikke det. Det kommer bare til å forlenge konflikten, sa Putin tidligere i september.

I tillegg til Norge har Danmark, Nederland og USA lovet Ukraina F-16.