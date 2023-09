Wagner-gruppen sender sannsynligvis soldatene tilbake til Ukraina både som individuelle soldater og mindre grupper, med oppdrag om å kjempe for et utvalg av pro-russiske enheter, skriver det britiske forsvarsdepartementet i sin daglige oppdatering fredag.

Kampen om Bakhmut i Donetsk øst i Ukraina har vært en av de lengste og mest blodige i krigen. Byen er regnet som strategisk lite viktig, men er blitt symbolsk viktig etter de blodige kampene.

Den russiske leiesoldatgruppen har vært svært aktive i de russiske krigsoperasjonene i Ukraina , og spesielt Bakhmut. I starten av juni 2023, trakk derimot Wagner-soldatene seg ut av Ukraina, i forkant av Jevgenij Prigozjins marsj mot Moskva 24. juni.

Ifølge britisk etterretning er det høyst sannsynlig at Wagner-soldatene nå blir sendt tilbake til Bakhmut, da deres erfaring er spesielt etterspurt i denne sektoren. Flere av dem er trolig godt kjent med frontlinjen og lokale ukrainske taktikker, da de kjempet i det samme terrenget i fjor vinter, skriver det britiske forsvarsdepartementet.

Tappet for russiske soldater

Tidligere i september hevdet den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War (ISW) at Ukrainas offensiv i Zaporizjzja-regionen kan ha tvunget Russland til å flytte soldater dit fra Bakhmut.

De viser til geolokaliserte bilder som viser at Ukraina har rykket fram ved Rozdolivka og Klisjtsjiivka i Bakhmut-området.

Samtidig tyder bilder delt i sosiale medier på at Russland har flyttet styrker fra Bakhmut til Zaporizjzja-regionen sør i landet.

– Ukrainske framstøt i Zaporizjzja har trolig tvunget Russland til å prioritere forsvaret der, og i det siste flyttet elementer fra en eliteformasjon vekk fra det russiske forsvaret sør for Bakhmut, skriver ISW.

Wagner-topp får lederstilling

Fredag bekreftet Kreml at den tidligere Wagner-toppen Andrej Trosjev skal lede de frivillige russiske styrkene i Ukraina.

Trosjev er nå formelt ansatt av det russiske forsvarsdepartementet, sa Kremls talsperson Dmitrij Peskov i en uttalelse, ifølge Reuters.

Putin og Trosjev skal ha møtt hverandre for å diskutere frivillige kampstyrker i forbindelse med krigen i Ukraina, ifølge det russiske nyhetsnettstedet Ria. Russlands viseforsvarsminister Janus-Bek Jevkurov skal også ha vært til stede, men det er ikke opplyst når møtet fant sted.

Putin har tidligere uttalt at han ønsker Trosjev som Prigozjins etterfølger.