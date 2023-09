Flere land har stengt grensene for russiskregistrerte personbiler. Nå gjør Norge det samme. Det er noen unntak, for eksempel for russere som skal i begravelse eller andre humanitære grunner som sykdom.

– Norge står sammen med allierte og likesinnede i reaksjonene mot den brutale angrepskrigen Russland fører mot Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap)

– Det er viktig at sanksjonene er effektive slik at vi i størst mulig grad forhindrer inntekter som den russiske staten trenger til å finansiere krigen, sier Huitfeldt.

Grensen til Norge er en av få russere kan krysse med turisvisum, og den eneste i EU/EØS-området. Tusenvis av biler har kjørt over denne grensen siden Russland startet sin fullskalakrig mot Ukraina i fjor. Mange av dem har reist videre i Europa.

Bestemmelsen gjelder ikke for kjøretøy med ti eller flere seter. Det er derfor fortsatt mulig å krysse grensen med minibuss og buss. Det er også unntak for kjøretøy som eies av norske statsborgere eller EØS-borgere med fast bolig i Russland.

UD understreker at de nye bestemmelsene gjelder transportmidlet som blir brukt, og ikke personene som bruker transportmidlet.