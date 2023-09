Maljar får sparken få dager etter at hun måtte trekke en påstand om at ukrainske styrker hadde gjenerobret en landsby ved den russisk-okkuperte byen Bakhmut. Soldatene ved fronten reagerte kraftig på uttalelsen fordi de mente Maljars uttalelse kunne sette livene deres i fare.

Den ukrainske regjeringen oppga mandag ingen grunn for at hun og fem andre viseministre blir avskjediget.

Maljar har pleid å komme med jevnlige oppdateringer om krigen. Så sent som mandag oppga hun at ukrainske soldater har gjenerobret et område på 2 kvadratkilometer øst i landet den siste uken, blant annet landsbyen som hun tidligere måtte trekke opplysninger om.

Tidligere i september fikk Ukraina også en ny forsvarsminister, Rustem Umerov. Han erstattet Oleksij Reznikov, som ble utnevnt til forsvarsminister tre måneder før den russiske invasjonen.

Ministerbyttet omtales som den største endringen i Ukrainas forsvarsledelse siden den russiske invasjonen. Utskiftningen skjedde midt i den ukrainske motoffensiven, som inntil nå kun har ført til enkelte gjenerobringer øst og sør i landet, men ikke til noen stor framrykking.