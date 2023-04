Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov hevder Vesten har forsøkt å skape uroligheter langs Russlands grenser. Han hevder vestlige forsøk på å fremprovosere konflikter langs Russlands grenser trolig vil fortsette i fremtiden.

Dette tar det russiske statsapparatet høyde for i planleggingen av fremtidige diplomatiske og militære linjer, sier han ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass fredag.

– Vi står på vakt. Vi ser dette og vi tar det hele med i planleggingen vår.

Påstander om Georgia

Utenriksministeren peker på Georgia som et eksempel. Landet grenser til Russland i sør og var i vinter preget av provestlige protester. Lavrov mente protestene lignet et kuppforsøk og anklaget fremmede makter for å stå bak.

Overfor Tass hevder han denne uken at Vesten forsøkte å lage en ny front for Russlands å hanskes med i Georgia, da i tillegg til krigen i Ukraina.

Om den påståtte fronten skulle være militær eller politisk sier han ikke noe om.

Hevder å ha informasjon om Moldova

Den russiske utenriksministeren hevder også at Russland har informasjon om at det har blitt forsøkt å fremprovosere konflikt i Moldova, som ligger mellom Romania og Ukraina. Han hevder overfor det statlige nyhetsbyrået at Russland har indikasjoner på at fremmede makter sto bak.

– Rapporter tilsier at det har vært forsøkt Moldova til en andre front.

Lavrov legger ikke frem noe bevis for vestlige provokasjoner overfor Tass.

En av Moldovas regioner, Transnistria, har vært kontrollert av russiskstøttede separatister siden 1990. Krigen i Ukraina har ført til stor bekymring i landet for at Moldova kan lide samme skjebne som Ukraina.