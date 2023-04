En cellegiftbehandling skal ha vært planlagt for 5. mars, noe som ifølge de lekkede dokumentene gjorde at Putin ikke kunne gjennomføre sin planlagte aktiviteter den dagen, skriver Focus.

Det har lenge gått rykter om at Putins helse og at han skal være alvorlig syk.

Hevder Gerasimov planla å styrte Putin

President Vladimir Putin og forsvarssjef Valery Gerasimov. (Photo by Sergei GUNEYEV / SPUTNIK / AFP)

I november i fjor sa en påstått kilde i de hemmelige tjenestene at han hadde parkinsons og begynnende kreft, skriver magasinet, men minner om at det ikke har kommet noen bekreftelser på alvorlig sykdom.

Ifølge magasinet viser et utdrag av lekkasjene også at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Nikolaj Patrusjev og sjefen for Russlands generalstab, Valerij Gerasimov, har planlagt å styrte Putin. For å stille presidenten i et dårlig lys skal de ha ønsket å sabotere invasjonen i Ukraina ved å flytte styrker fra Russland til sørfronten.

Avis: Våpenentusiast i 20-åra står bak stor dokumentlekkasje i USA



Mannen bak den store lekkasjen av hemmelige dokumenter fra amerikanske myndigheter, er ifølge Washington Post en våpenentusiast i 20-åra som jobbet på en militærbase.

Den aktuelle mannen delte de hemmelige dokumentene i en gruppe på kommunikasjonsplattformen Discord bestående av rundt 20 menn og gutter som deler en «kjærlighet for våpen, militært utstyr og gud», skriver avisa.

Saken er basert på intervjuer med to medlemmer av den lukkede gruppa. Mannen gikk under kallenavnet «OG», kort for slangbegrepet «original gangster», i overført betydning omtrent en opphavsmann eller -kvinne som er høyt respektert. En av avisas kilder sier at han er tidlig i 20-åra og at de andre medlemmene i gruppa så opp til ham.

Han beskrives som veltrent, sterk, bevæpnet og opptrent

Pentagon: Dokumentene ser ut til å være manipulert

Lekkasjen er den mest alvorlige i USA på mange år. Det som synes å være ekte bilder av graderte dokumenter, er publisert både på Discord og andre plattformer, blant dem forumet 4Chan, meldingstjenesten Telegram og Twitter.

Dokumentene inneholder sensitiv informasjon blant annet om krigen i Ukraina, hvordan USA spionerer på egne allierte, det russiske forsvarsdepartementet og det russiske private militære selskapet Wagner-gruppen.

Enkelte av dem ser ifølge USAs forsvarsdepartement Pentagon ut til å være manipulert. Pentagon omtaler lekkasjen som en stor sikkerhetstrussel og har åpnet etterforskning. Også justisdepartementet er på saken.

Video: Putin er ikke den eneste som har blitt beskyldt for å ha brukt dobbeltgjengere