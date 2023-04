Øvelsen blir en kraftoppvisning samtidig som forholdet til Vesten er svært spent som følge av krigen i Ukraina. Forsvarsminister Sergej Sjojgu sier målet er å teste de væpnede styrkenes evne til å svare på aggressive handlinger.

I tillegg til rakettoppskytinger, vil øvelsene inkludere fler fly fra andre avdelinger enn stillehavsflåten, inkludert strategiske bombefly som kan bære atomvåpen, sier Sjojgu.

Selv om hovedtyngden av Russlands militære styrker er sendt til fronten i Ukraina, fortsetter landet med jevnlige militærøvelser over hele Russland for å trene opp styrkene og vise at de er klare til innsats.

Sjojgu sier scenarioet for fredagens øvelse er å vise hvordan forsvaret vil reagere dersom en fiende forsøker å sette i land styrker på øya Sakhalin sør i Kurilene. Sørspissen av øya ligger snaut fem mil fra kysten av japanske Hokkaido.

Japan gjør krav på deler av Kurilene, som Sovjetunionen tok kontroll over på slutten av andre verdenskrig.

