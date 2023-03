– Russland har til hensikt å produsere og modernisere totalt mer enn 1.600 stridsvogner i løpet av de neste tre årene, sier Russlands president Vladimir Putin.

Det skriver det russiske nyhetsbyåret Interfax og RIA Novosti.

Putin skal ha kommet med uttalelsene under et radiointervju i Moskva. Presidenten varslet at den store styrkeoppbyggingen vil gjøre den ukrainske hæren til en miniatyr i forhold.

– Det totale antallet stridsvogner til den russiske hæren vil overstige tre ganger antallet stridsvogner til Ukrainas væpnede styrker. Til og med mer enn tredoblet. For ikke å snakke om luftvåpenet. Forskjellen der er en til t, sa en selvsikker president.

Putin: – Det vil bare føre til en større tragedie, ingenting annet

Russlands president Vladimir Putin. Foto: AP / NTB Foto: NTB

Han kom også inn på den vestlige våpenhjelpen, som han mente bare gjorde vondt verre.

– Etter min mening vil det bare føre til en større tragedie, ingenting annet, sa Putin.

Utspillet kommer samtidig som Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener den russiske hæren er på defensiven.

– Denne uken har Ukraina blitt mer robust, og fienden har blitt enda mer håpløs og isolert.

Zelenskyj trakk også fram de mange allierte som gjør Ukraina i stand til å kjempe for sin frihet og uavhengighet: De nye støttepakkene fra USA, Litauen, Finland og Tyskland.

– Russlands fullskala nederlag vil være en pålitelig garanti mot ny aggresjon og kriser

I tillegg godkjente det svenske parlamentet den 11. pakken med forsvarsstøtte til Ukraina. Også Japan har lovet å bidra. Det samme har EU. Island anerkjente Holodomor som folkemord på det ukrainske folket, skriver Ukrainska Pravda.

– Russland må tape på slagmarken, i økonomien, i internasjonale relasjoner, og i sine forsøk på å erstatte den historiske sannheten med noen imperiale myter. Kreml vil tape i sine anstrengelser for å åndelig slavebinde vårt folk. Russlands fullskala nederlag vil være en pålitelig garanti mot ny aggresjon og kriser, tordnet Zelenskyj i sin daglige tale til det ukrainske folk.

Scholz: – Den russiske presidenten er ennå ikke klar

Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (AP Photo/Thibault Camus)

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz forventer at Russlands angrepskrig først vil bli avsluttet den dagen Putin erkjenner at stormannsgalskapen er en blindgate.

– Det eneste grunnlaget for alt er at Russland innser at de ikke bare kan annektere en så stor del av ukrainsk territorium som de prøver å gjøre nå. Men den russiske presidenten er ennå ikke klar til å ta dette skrittet. Dødstallet som Putin påfører landet sitt og sine unge mennesker for sin imperialistiske drøm er virkelig forferdelig, sa Olaf Scholz, ifølge tyske medier.

Russland har mistet mer enn 1.500 stridsvogner



Oryx samler inn og dokumenter tap på slagmarken i Ukraina. I februar hadde de registrert at Russland har mistet til sammen 1.500 stridsvogner i Ukraina. 544 av disse skal ha havnet på ukrainske hender. De resterende skal ha blitt ødelagt eller ha blitt forlatt på slagmarken.

I tillegg kommer enorme tap av menneskeliv, trolig opp mot 200.000 soldater.