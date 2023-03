Det norske sjøforsvaret har frigitt flere videoer som dokumenterer den russiske aktiviteten i nordområdene.

Selv om Russland er sterkt svekket militært med tanke på bakkestyrker, er mye av marinen og luftforsvaret fortsatt intakt.

I nord har russerne sin enorme ubåtbase med en konsentrasjon av våpen med langtrekkende våpensystem. I tillegg til ubåter og marinefartøy, er det også strategiske bombefly med lang rekkevidde.

– Mer uforutsigbart og aggressivt



Ifølge Sjøforsvaret er det tegn som tyder på at Russland nå er i ferd med å feste grepet i nord.

– Vi har sett økt militær aktivitet rundt i Norge i nordområdene, i Nord-Atlanteren. Vi har sett russiske ubåter operere annerledes enn de gjorde for ti år siden. Ikke bare har det vært flere russiske patruljer. Deres atferd har også endret seg og blitt mer uforutsigbart. Noen av russernes manøvrer fremstår som mer aggressive, sier kontreadmiral og sjef for Sjøforsvaret, Rune Andersen, til NBC News

NBC News er nyhetsavdelingen i det amerikanske fjernsynsselskapet NBC. De har nylig vært på reportasjereise i Norskehavet og fulgt den norske marinen. Underveis fikk de oppleve flere eksempler på russiske ubåter som opererer i internasjonalt farvann, men tett på norske grenser og installasjoner.

Sjøforsvaret har valgt å gi tilgang til egne observasjoner for å vise Nato-allierte den russiske aktiviteten i nærheten av vitale olje- og gassanlegg.

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: Norske kampfly drilles med B-1 bombefly i norsk luftrom

– Vi har sett økt militær aktivitet rundt i Norge i nordområdene

Etter eksplosjonene på Nord Stream 1 og 2 vedtok Nato-ledelsen å forsterke nærværet i Nordsjøen. Det betyr flere Nato-fartøy og mer ovevråking for å beskytte kritisk infrastruktur mot fiendtlige angrep.

– Vi har sett økt militær aktivitet rundt i Norge i nordområdene, i Nord-Atlanteren, bekrefter kontreadmiral Rune Andersen.

De russiske angrepsubåtene patruljerer jevnlig nær en labyrint av undersjøiske rørledninger som frakter enorme mengder naturgass til Europa og telekommunikasjonskabler som forbinder Europa og Amerika, skriver NBC News. Ubåtene opererer regelmessig i Nord-Atlanteren og sørover.

Har oppdaget nytt mønster: – Mistenkelig aktivitet

Ifølge Sjøforsvaret kan ubåtene utgjøre en trussel mot strategiske mål i USA og Europa.

– Disse ubåtene er moderne, stillegående og utstyrt med sofistikerte missiler, sier kontreadmiral Rune Andersen til TV 2. Han minner om at Norge nå er den største eksportøren av naturgass til Europa, og at det er viktig både for USA og Europas sikkerhet.

(Artikkelen fortsetter under video)

Sjøforsvaret har registrert et mønster i hvordan ubåtene beveger seg, og ser det i sammenheng med den store interessen for de norske gassledningene til Europa.

– De har gått frem og tilbake gjentatte ganger. De følger gassledningen. Vi anser de russiske operasjonene som mistenkelig aktivitet, bekrefter kommunikasjonssjef Tirrell Herland i Sjøforsvaret overfor NBC News.

De russiske ubåtene er stillere og mer dødelige

Ifølge vestlige analytikere har Russland investert tungt i sin ubåtflåte, noe som gjør båtene stillere og mer dødelige.

Videoene som er utgitt til NBC News og flere andre medier, deriblant TV 2 og VG viser opptak av de siste Yasen-klassen angrepsubåter og en Borei-klasse ubåt designet for å bære 16 atomvåpen ballistiske missiler.

Bildene viser også Tupolev TU-142 og Ilyushin II-38 overvåkingsfly designet for å spore ubåter.

Ber Nato være årvåkne



Ian Brzezinski ved Atlanterhavsrådets tankesmie ber Norge og dets Nato-allierte om å være årvåkne på bakgrunn av Russlands merittliste med å utføre påstått sabotasje og gjengjeldelse utenfor sine grenser, inkludert cyberangrep og mer dødelige operasjoner.

– Listen over hva russerne har gjort i forhold til undergraving og attentat, er lang. Å angripe undergrunnsinfrastruktur må være på listen over alternativer, advarer Brzezinski.

