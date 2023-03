Etter 13 måneder siden invasjonen av Ukraina, er det lite som tyder på at krigen er over med det første.

Russland-eksperten Oscar Jonsson ved det svenske Forsvarsakademiet mener Russlands president Vladimir Putin gjorde to store feil før invasjonen.

– Russland forventet knapt mostand

I et intervju med Aftonbaldet , gjengitt av VG, fastslår han at krigsplanen og undervurderingen av ukrainerne er Putins to største feil.

– Noe av det som underbygger det synet, er at russerne hadde nasjonalgarden i en av frontlinjene. Nasjonalgarden fungerer som opprørspoliti, ment å berolige befolkningen. De forventet knapt motstand fra Ukraina, sier Jonsson til Aftonbladet.

Etter at dem russiske offensiven mot hovedstaden Kyiv mislyktes under starten av invasjonen, har russerne blitt sittende fast ettersom de ikke hadde noen plan B, ifølge Jonsson. Siden da har Russland «prøvd å fikse bilen mens de kjørte den», mener Russland-eksperten.

– Fiaskoen blir først et faktum når krigen er over

Spørsmålet mange stiller seg er hva som vil skje med Russland og Putin den dagen krigen er over.

– Putin har stort sett feilet i denne krigen. Men fiaskoen blir først et faktum når krigen er over. Det er da han må komme hjem og se på eliten og si: «Hva fikk vi ut av dette? Og hva tapte vi?», sier Jonsson.

De siste månedene har de hardeste kampene i krigen vært i og rundt byen Bakhmut, øst i Ukraina. Både de russiske og de ukrainske styrkene har mistet svært mange soldater i kampene om byen.

I forrige kom det rapporter om at Russland ønsker å rekruttere 400.000 nye soldater.