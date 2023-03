Nato: – Uansvarlig russisk uttalelse om atomvåpen

– Vi har ikke sett noen endringer i Russlands holdninger til atomvåpen som gjør at vi må justere vår egen holdning, sier Natos talsperson Oana Lungescu.

Russlands president Vladimir Putin sa lørdag at russiske taktiske atomvåpen skal utplasseres i Belarus. Han hevdet at det ikke er noe spesielt med dette og pekte på at USA har taktiske atomvåpen utplassert i land i Vest-Europa.

– Russlands atomvåpenretorikk er farlig og uansvarlig. Nato er årvåken og vi følger nøye med på situasjonen, sier Lungescu.

– Russland kommer med feilaktige uttalelser

Hun mener også at Putins uttalelse om at USA har atomvåpen i Europa er upresis.

– Russlands uttalelse om deling av atomvåpen i Nato er helt misvisende. Natos allierte handler fullt og helt etter sine internasjonale forpliktelser, sier Lungescu.

Nato-talspersonen mener Russland har kommet med feilaktige uttalelser om Natos atomvåpen.

Ukraina ber om FN-møte

Regjeringen i Ukraina ber FNs sikkerhetsråd kalle sammen til krisemøte om atomvåpnene som Russland vil utplassere i Belarus.

Det ukrainske utenriksdepartementet sier de forventer effektive mottiltak fra USA, Storbritannia, Frankrike og Kina.

Tidligere søndag uttalte Oleksij Danilov, leder for Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd, at atomvåpnene vil destabilisere Belarus.

– Kreml har tatt Belarus som et kjernefysisk gissel, skrev han på Twitter.

