Rapportene fra Ukraina tilsier at Russlands styrker ikke kriger med de mest moderne våpnene. Nå hevder det uavhengige gravenettverket Conflict Intelligence Team (CIT) at Russland har børstet støv av stridsvognene T-54 og 5-55.

CIT har publisert bilder av stridsvogner eldre russiske stridsvogner på et tog. Dette mener de er stridsvognene T-54 og T-55. Toget skal nylig ha forlatt den russiske byen Arsenjev, et av stedene hvor russiske stridsvogner er lagret og reparert.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Kan indikere stridsvognmangel

Dette skal være første gang disse T-54-stridsvognene har blitt hentet fra lager. Stridsvognene skal ha «alvorlige mangler», ifølge gravenettstedet.

– Dette viser tydelig hvor alvorlig de russiske styrkenes problem med tilgjengeligheten av militære kjøretøy faktisk er», skriver CIT.

Se video: Full forvirring om Putin-dobbeltgjenger

Stridsvognene T-54 og T-55 er gamle russiske stridsvogner. De første ble produsert sent på 1940-tallet, i årene like etter andre verdenskrig.

I januar skrev britisk etterretning at Russland har problemer med å produsere nok stridsvogner raskt nok til å erstatte de de har tapt i Ukraina.

Skal ha mistet om lag 1800 stridsvogner

Ifølge tall fra analytikerbloggen Oryx mister Russland i snitt rundt 150 stridsvogner i Ukraina i måneden. I februar hadde Oryx dokumentert totalt nærmere 1800 russiske stridsvogntap siden landet invaderte Ukraina i februar 2022.

Tidligere under krigen har Russland børstet støvet av over 50 år gamle stridsvogner som ble stuet bort på lager for mange år siden.

T-62 stridsvognene ble først tatt i bruk tidlig på 1960-tallet og var i mange år standardutrustning i det sovjetiske forsvaret. Ulike versjoner er fortsatt i bruk i mange land, men sist Russland benyttet dem før Ukraina-krigen var i utbryterrepublikken Sør-Ossetia i Georgia i 2008.