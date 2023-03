ISW: Generalene Sjojgu og Gerasimov vil svekke Wagner og Jevgenij Prigozjin

Byen som en gang hadde 70.000 innbyggere vil aldri bli den samme etter Russlands brutale angrepskrig. Nå tyder mye på at slaget om Bakhmut kan få fatale følger for flere av krigens viktigste aktører.

Blant dem som har gått høyest ut, er Wagner Gruppens leder Jevgenij Prigozjin. Etter å ha rekruttert om lag 50.000 innsatte fra russiske fengsler til Putins krig, har han forsøkt å bygge opp sin egen autoritet og personlige innflytelse i Kreml.

«Et forsøk på å svekke Prigozjin»

Nå tyder imidlertid mye på at Prigozjin kan ha spilt kortene feil. Det kan bety slutten for den en gang så mektige militslederen. Fra å være under Putins beskyttende vinger, er han i ferd med å bli en farlig rival og en politisk trussel. Den tabben kan vise seg å være utilgivelig.

«Det russiske forsvarsdepartementet – nærmere bestemt den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu og sjefen for den russiske generalstaben general Valerij Gerasimov – vil sannsynligvis gripe muligheten til bevisst å bruke både elitestyrker og Wagner-styrker i Bakhmut i et forsøk på å svekke Prigozjin og avspore hans ambisjoner om større innflytelse i Kreml», skriver Institute for the study of war (ISW) i en ny redegjørelse.

Prigozjin vil utfordre Putin



Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin. (Prigozjins pressetjeneste / AP / NTB) Foto: NTB

Det er ikke første gang det har kommet rapporter om dårlig stemning mellom Wagner Gruppens leder og ledelsen i Moskva. Før krigen ville ikke Kreml vedkjenne seg at gruppen opererte med Putins velsignelse. Men kort tid etter krigsutbruddet kom bekreftelsen om at Wagner-soldatene var på samme lag, og at de fikk stadig større militære oppdrag og innflytelse.

Men den frittalende Jevgenij Prigozjin har også hisset på seg generalenes vrede. Spesielt generalene Sergej Sjojgu og Valerij Gerasimov har fått gjennomgå.

I tillegg har Prigozjin den siste tiden også lagt seg ut med Putin. For få dager siden la han ut en melding på russiske Telegram. Her gikk han åpent ut med sine politiske ambisjoner om å klatre helt til topps i det russiske hierarkiet og bli president. Den uttalelsen skal ikke ha falt i god jord.

Kan ha mistet mer enn 30.000 soldater i Bakhmut



Konflikten mellom det russiske forsvarsdepartementet og Wagner-gruppens finansmann Jevgenij Prigozjin har sannsynligvis nådd et klimaks. Titusenvis av krigere har allerede mistet livet i de svært harde kampene om Bakhmut.

I følge en ny ISW-analyse «prioriterer det russiske forsvarsdepartementet (MoD) å eliminere Wagner på slagmarkene i Bakhmut», skriver The Guardian.

Den pågående maktkampen kan vise seg å få store konsekvenser for krigens gang. Ifølge ukrainske tjenestemenn skal anslagsvis 30.000 av Wagners til sammen 50.000 soldater enten ha desertert eller blitt drept eller såret, skriver The New York Times.

Generalene kan være villige til å la Wagner-gruppen blø

Den siste tiden har Prigozjin kommet med flere harde utfall mot det russiske forsvarsdepartementet, blant annet på grunn av mangel på ammunisjon.

Nå ser det ut til at de russiske generalene kan være villige til å la Wagner-gruppen blø for å begrense Prigozhins innflytelse i Kreml og tvinge ham til lojalitet.

Ifølge ISW har det russiske forsvarsdepartementet i økende grad begrenset Prigozjins evne til å rekruttere straffedømte og sikre tilgang på ammunisjon. De skal også ha tvunget Prigozjin til offentlig å anerkjenne sin avhengighet av det russiske forsvarsdepartementet.

– De slo av alle regjeringens telefonlinjer

Prigozjins ramsalte og aggressive kritikk i kombinasjon med å flagge egne politiske ambisjoner, skal ha fått alarmklokkene til å ringe i Kreml. Dette er trolig hovedårsaken til at at den brutale og kyniske militslederen nå ser ut til å bli vingeklippet og degradert.

Ifølge ISW er det sannsynlig at Russland vil prøve å gjøre Wagner til syndebukk for de betydelige tapene, skriver Kyiv Independent.

– For å hindre meg i å be om mer ammunisjon, slo de av alle regjeringens telefonlinjer i alle kontorene og Wagner-enhetene, og blokkerte alle mine pass til byråene som var ansvarlige for å ta beslutninger, uttalte Prigozjin på sin private Telegram-kanal, ifølge The Moscow Times. En Wagner-representant skal dessuten ha blitt nektet adgang til Russlands militære hovedkvarter i Ukraina.

– Det kan sidestilles med høyforræderi

Wagner Gruppen skal fortsatt være tungt inne i Bakhmut, men det kommer også signaler om at russiske styrker vil overta initiativet og erstatte Wagner-soldater ved frontlinjen for å undergrave militsens innflytelse og betydning.

– Generalstabssjefen og forsvarsministeren gir ordre til høyre og venstre, ikke bare om ikke å gi ammunisjon til Wagner, men heller ikke å gi støtte med lufttransport. Det kan ikke sees på som annet enn et forsøk på å knuse Wagner Gruppen. Det kan sidestilles med høyforræderi i en tid hvor Wagner-gruppen kjemper med hundrevis av soldater i Bakhmut, sier Prigozjin i et lydklipp lekket til media.

«Derfor kan Bakhmut bli Prigozjins undergang»



Kommentator i Expressen, Mats Larsson, beskriver den bitre konflikten mellom Prigozhin og Kreml-ledelsen slik:

«Erobringen av Bakhmut skulle være det fineste øyeblikket for Wagner-gruppen og Jevgenij Prigozjin. Men fortsatt har ikke Bakhmut falt. Byen kan i stedet bli Prigozjins mørkeste time. (...) Prigozjin har med sin forsterkede kritikk også fått mektige fiender i den russiske toppen, ikke minst forsvarsminister Sergej Sjojgu og Russlands øverste militære leder, general Valery Gerasimov», skriver Larsson.

«Putin kan ha oppfattet Prigozjins kritikk som en form for illojalitet»

Ukrainske soldater fra 80th Independent Air Assault Brigade skyter med et Howitzer D-30 artillerivåpen mot russiske tropper nær frontlinjebyen Bakhmut, Donetsk-regionen, Ukraina 24. februar 2023. REUTERS/Marko Djurica

Ifølge ISW har Wagner Gruppen fisket i opprørt vann og søkt støtte i ultranasjonalistiske miljø, men har samtidig trolig overvurdert Putins avhengighet av Wagner-styrkene.

«Kreml-tjenestemenn bekreftet også at Putin i økende grad har foretrukket lojalitet fremfor kompetanse innenfor sin indre krets, og Putin kan ha oppfattet Prigozjins kritikk som en form for illojalitet. Prigozjin hadde sannsynligvis ikke til hensikt å utfordre Putin direkte, men Putin så sannsynligvis Prigozjins aggressive selvpromotering på bekostning av andre, som hadde Putins tillit, som en trussel,» skriver ISW.

«Putin er risikovillig og svært kalkulerende»



Tankesmia viser til at Sjojgu og Gerasimov har vært lojale mot Putin og hans regimestruktur i årevis, men samtidig unnlatt å fortelle Putin det Putin ikke ønsket å høre – en egenskap Putin ser ut til å tilgi.

«Putin er en risikovillig og svært kalkulerende aktør som sannsynligvis forsøkte å håndtere den nye trusselen mot hans kontroll ved gradvis å gi det russiske forsvarsdepartementet mer fremtredende plass og makt», oppsummerer ISW.

