I løpet av det siste året har harde kamper på slagmarken i Ukraina stjålet de fleste overskrifter verden over. Men informasjonskrigen spiller også en svært viktig rolle i krigen, på begge sider. Desinformasjon og propaganda er daglig kost.

Kreml omtaler krigen som «en militær spesialoperasjon». I tillegg har president Vladimir Putin hevdet at Vesten forsøker å ødelegge Russland . Russiske myndigheter har også uttalt at Vesten har skylden for krigen i Ukraina, og kommet med kraftige utfall mot Nato.

Sjokkert

Putin har gjentatte ganger påstått at Ukrainas myndigheter er «nazister». Presidenten har også uttalt at Russland kjemper i Ukraina for å beskytte fedrelandet og for å sikre folket «ekte uavhengighet».

Propagandaen får Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen, til å reagere.

– Det som sjokkerer meg aller mest er at Russland hevder at Ukraina ikke fortjener å være en egen stat, sier Røseth til TV 2.

Pedofili-utspill

Han forteller at han har fått hets etter å ha uttalt seg i offentligheten om at han ikke tror på teorier om at Norge, sammen med USA står bak sabotasjen av Nord Stream-rørledningene.

Røseth har også stusset over Putins pedofili-uttalelser.

– Putin mener pedofili er normen i Vesten. Hvor har han det fra? Det er mer retorikk med konnotasjoner til en tid man trodde var forbi, sier han til TV 2.