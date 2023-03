Tryglet Putin om hjelp – nå er nesten alle soldatene døde

I slutten av forrige måned publiserte det sibirske nyhetsmedier Lyudi Baikala en video på sin Telegram-kanal hvor man kunne se russiske soldater trygle president Vladimir Putin om hjelp. Soldatene skal ha kommet fra den sibirske regionen Irkutsk.

Ifølge Business Insider , som siterer Radio Free Europe, skal nesten hele det russiske regimentet som deltok i videoen nå være døde.

Tryglet Putin om hjelp

I videoen forteller de sibirske soldatene at de ulovlig har blitt plassert under kommando av de russiskstøttede separatistene i Donetsk, og trygler Putin om hjelp til å håndtere det de kaller «lovløse og kriminelle ordre», ifølge Radio Free Europe.

– Vær så snill og hjelp oss. Det er ingen andre steder å henvende seg, sier de maskerte soldatene, og ber Putin direkte om hjelp.

Ifølge det russiske uavhengige nyhetsmediet Meduza skal soldatene ha blitt beordret til å angripe byen Avdiivka uten støtte, tunge våpen eller forberedelser.

I videoen sier også soldatene at deres nestkommanderende rett ut hadde sagt at de var en forbruksvare, og at de måtte bli skadet for å ha en sjanse til å dra hjem.

Sendt for å storme ukrainske befestninger

Russiske The Insider hever videoen var soldatenes tredje appell, men det hjalp ikke. Nå skal nesten hele regimet være tilintetgjort.

Ifølge slektninger til to av soldatene i videoen ble regimet 28. februar sendt for å storme ukrainske befestninger nær den okkuperte byen Donetsk.

I kampene som fulgte skal de fleste russiske soldatene ha mistet livet, og er meldt som «savnet», mens andre soldater er såret.