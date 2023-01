Den russiske fregatten Admiral Gorshkov har funnet veien til Sør-Afrika, etter å ha gjennomført en øvelse i Norskehavet tidligere i januar. Ifølge avisen Al-Jazeera sendte Vladimir Putin det moderne krigsskipet på tokt forbi Norge og ut i Atlanterhavet for å sende et klart og tydelig signal til vestlige land: «Russland gir seg ikke».

Langs ferden gjennom Atlanterhavet utførte mannskapet på superfregatten en datasimulert øvelse med det hypersoniske missilet 3M22 Zircon, som i Natos ordbok heter SS-N-33. Missilet har en rekkevidde på 900 kilometer, og øvelsen fant sted i Vest-Atlanteren.

Marineøvelsen «Mosi»

Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter ikke hvorvidt Admiral Gorsjkov faktisk avfyrte et slikt missil under øvelsen, men sier hensikten var å teste fregattens angrepsevne vest i Atlanterhavet.

Fregatten har nå satt kursen for Syria, før den i februar skal ta del i marineøvelsen med Kina og Sør-Afrika. Øvelsen, som bærer navnet «Mosi», skal finne sted i Sør-Afrikas havområder 17. til 26. februar, og innbefatter havnebyene Durban og Richards Bay.

Men hvorfor skal den russiske marinen holde øvelse sammen med Sør-Afrika?

Det militære forholdet mellom Russland og Kina er godt etablert, og de har holdt en rekke storstilte øvelser i løpet av de siste årene. Kina er blant få land som ikke har erklært Russlands invasjon av Ukraina en krig, men heller lagt seg på den russiske ordlyden og konsekvent omtalt invasjonen som «en spesiell militæroperasjon».

Sør-Afrika har imidlertid valgt å sitte svært stille i båten. Til nå.

Sør-Afrikas utenriksminister ønsket Russlands utenriksminister Sergei Lavrov velkommen 23. januar. Foto: Siphiwe Sibek / Reuters/NTB

«Min venn, Russland»

USA stiller seg svært kritisk til øvelsen «Mosi», som forøvrig betyr «Røyk» på Setswana, et av de offisielle språkene i Sør-Afrika.

– Vi stiller oss svært kritiske til ethvert land som velger å gjennomføre en militærøvelse med Russland, samtidig som Russland fører en brutal krig i Ukraina, sier Det hvite hus’ pressetalskvinne Karine Jean-Pierre.

Sør-Afrika forsvarer valget ved å henvise til et flere år langt vennskap mellom Russland og Sør-Afrika.

– Alle land holder militærøvelser med sine venner verden over, og det burde ikke være slik at noen nektes dette, sier Sør-Afrikas utenriksminister Naledi Pandor. Hun ønsket sin russiske medarbeider, Sergei Lavrov, velkommen til Sør-Afrika tidligere denne uken.

Men hvorfor er Sør-Afrika villig til å legge seg selv for hugg, etter å tidligere ha erklært seg nøytral angående Russlands invasjon av Ukraina?

«Den som tier, samtykker»

Her blir det velkjente ordtaket «den som tier, samtykker» brått relevant. Vestlige land gjorde det klart og tydelig så snart krigen brøt ut at dette er en handling man ikke kan stille seg nøytral til. Enten kaller man det en krigshandling og fordømmer Russlands handlinger, eller så er man med på å legitimere det russiske inntoget.

Her er Sør-Afrika uenig. De har stått ved valget om å ha en nøytral tilnærming, og har tilbudt seg å være vert for eventuelle fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina.

Men for mange land, deriblant USA, fremstår den kommende militærøvelsen og Lavrov-besøket som Sør-Afrikas første standpunkt i krigen, hvor det tolkes som et steg inn i Russlands gjeng, hvor de får selskap av blant annet Kina og Iran.

Fellesnevneren her er flere tiår med relasjoner.

Statsoverhodet fra Russland, Kina, Brasil, Sør-Afrika og India under BRICS-møtet i 2019. Foto: Sergio Lima / AFP/NTB

Fra diplomatisk isfront til kokende varmt

Sør-Afrikas og Russlands diplomatiske forhold strekker seg tilbake til 1942, og Sovjetunionens tid. Men det varte bare i et par tiår før forholdet brått frøs til is da Sovjet i 1960 valgte å trekke sin ambassadør ut av Sør-Afrika. Årsaken var Sharpeville-massakren, hvor tjenestemenn åpnet ild mot et folkehav av demonstranter utenfor en politistasjon i Sharpeville. 249 mennesker ble skadd, hvorav 29 var barn, og 69 mistet livet. Først på 80-tallet, mot slutten av den kalde krigen, begynte forholdet å tine betraktelig.

Så kollapset Sovjetunionen.

Sør-Afrika var raskt på ballen og knyttet diplomatiske bånd til Russland, og ble dermed det første afrikanske landet til å ta Post-Sovjet-Russland inn i varmen. I perioden 1993 til 1995 inngikk de en rekke avtaler, deriblant et mål om å knytte tettere militære bånd.

Under president Jacob Zumas tid sørget Vladimir Putin for å sementere Sør-Afrikas forhold til Russland, og samtidig få kuttet landets bånd til Vesten. I 2010 gikk landet inn i alliansen BRICS, sammen med Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Alliansen er først og fremst et forum for voksende økonomier og hadde sitt første møte i Jekaterinburg i Russland i 2009. Da het de vel og merke bare BRIC, før Sør-Afrika ett år senere slengte en «S» inn i akronymet.

Den kommende militærøvelsen, som holdes i samarbeid med BRICS-partner Kina, kan gi Sør-Afrika muligheten til å knytte sterkere militære bånd til Russland, og dermed skaffe seg nok en stor samarbeidsplattform.

Ett år siden invasjonen begynte

Visedirektør ved Africa International Crisis Group Pauline Bax hevder at marineøvelsen er alt annet enn en beslutning tatt i siste liten, hvor hun understreker at øvelsen har vært under planlegging i flere måneder. Hun vedkjenner likevel at tidspunktet er noe uheldig.

Omtrent midtveis i øvelsen ligger datoen 24. februar, som markerer ett år siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina.

– Diplomatisk sett er det uheldig at dette faller samtidig, så her hadde Sør-Afrika gjort lurt å velge et annet tidspunkt, sier Bax ifølge CBS News.

Ifølge Sør-Afrikas forsvarsdepartement skal 350 sørafrikanske soldater delta i øvelsen sammen med russiske og kinesiske styrker.

– Sør-Afrika ser øvelsen Mosi som en gylden mulighet til å knytte sterkere bånd til Russland og Kina, sier forsvarsdepartementet.

Øvelsen skal foregå i Sør-Atlanteren.