Nå forteller Nikita alt han vet om krigens mørke sider. Han kommer fra Jakutsk i Sibir og sluttet seg til den russiske hæren i fjor sommer.

Da russiske styrker gikk amok under invasjonen av Ukraina var Nikita Chibrin en del av den 64. motoriserte infanteribrigade. Dette er samme avdeling som nå etterforskes for svært grove krigsforbrytelser, inkludert vilkårlige henrettelser, tortur, kidnapping og voldtekt.

Etter at 27-åringen stakk av og kom seg ut av den russiske hæren i sommer har han fått god til å fordøye hva han vært med på. Mange av detaljene er til skrekk og advarsel.

– De ble gale. De sa: Vi har makten, vi har stridsvognene, vi har kampkjøretøyer for infanteri, våpen og så videre. Rambo-syndromet var på, forteller Nikita Chibrin til The Guardian.

Sto under kommando av «Slakteren av Bucha»

Azatbek Omurbekov skal ha hatt kommandoen over den 64. motoriserte infanteribrigade. Han skal ha gitt ordre om og tillatt massakrer, tortur og voldtekt. (Stillsfoto fra video)

Nå er den unge soldaten villig til å fortelle alt han vet til en internasjonal domstol. Hans vitneutsagn med øyenvitneskildringer fra de ekstreme grusomhetene kan bli avgjørende for å få befal og medsoldater dømt.

Ukrainske myndigheter har allerede publisert navn og bilde på mange av de russiske stridende og deres kommandanter som er mistenkt for å ha begått krigsforbrytelser på ukrainsk jord.

Les alt om krigen i Ukraina her!

En av disse, Azatbek Omurbekov, skal ha hatt kommandoen over den 64. motoriserte infanteribrigade. Han skal ha gitt ordre om og tillatt massakrer, tortur og voldtekt.

Omurbekov har senere fått tilnavnet «Slakteren av Bucha». Dersom han noen gang skulle bli utlevert risikerer han livstidsstraff. Putin skal ha forfremmet Omurbekov fra oberstløytnant til oberst for sin «ærefulle innsats» i Ukraina.

– Jeg trodde ikke jeg skulle bli involvert i krig

– Dette er en kriminell krig som ble startet. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å få stanset den. Jeg trodde ikke jeg skulle bli involvert i noen kriger, forteller Nikita Chibrin til The Guardian.

Han beskriver sine medsoldater som mer eller mindre ødelagt og preget av det han omtaler som «Rambo-syndrom» hvor plyndring, drap og voldtekt florerte.

De ufattelige lidelsene i blant annet Bucha, en forstad til hovedstaden Kyiv, er vel dokumentert. Etter at russerne trakk seg ut etter et ydmykende nederlag, har den ene historien verre enn den andre nådd offentligheten. Dette er Putins soldater og befal hvor moralen nådde et bunnivå i strid med internasjonale lover og regler i krig.

– Vi ble alle lurt

Russlands president Vladimir Putin. (Alexei Babushkin / SPUTNIK / AFP)

Nå tar en dem et endelig oppgjør med det groteske systemet han var en del av. Han forteller om høyt alkoholforbruk og totalt fravær av moralske sperrer. Dermed var det fritt fram for å begå de verste krigsforbrytelser mot uskyldige sivile i moderne tid.

Selv hevder han å ikke ha deltatt i de mange overgrepene, og fastholder at han ikke har løsnet et eneste skudd under invasjonen. Årsaken skal ha vært at han allerede på invasjonens første dag motsatte seg ordre, og at han deretter ble fratatt sine ordinære soldatplikter og satt til andre og mindre offensive oppgaver.

– Vi hadde ingen peiling på at vi skulle kjempe i Ukraina. Vi ble alle lurt. Alle prøvde å finne måter å komme seg ut av militærtjenesten på. Men kommandantene våre truet med å skyte oss hvis vi deserterte. De truet med å fengsle meg, forteller Nikita Chibrin.

Advokat bekrefter kontakt



Opplysningene Chibrin kommer med i intervjuet med The Guardian er ikke verifisert av uavhengige kilder, men advokaten Maxim Grebenyuk i organisasjonen Military Ombudsman bekrefter at han ble kontaktet av Chibrin i sommer, og at soldaten da ga uttrykk for at han ønsket å desertere.

Etter at han flyktet fra Russland har han søkt tilflukt i Spania og søkt asyl der.

Under flukten skal han etter eget utsagn ha gjemt seg i en lastebil som var på vei til Russland for å hente matforsyninger. Deretter fikk kontakt med Gulagu.net, et russisk nettverk for menneskerettigheter. Det var disse kontaktene som hjalp ham ut av Russland 16. juni.

Video: Ukrainere fant massegraver i Izium takket være russisk video