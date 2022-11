Rundt 200 norske soldater er stasjoner i Rukla leir, som ligger rundt ni mil unna hovedstaden Vilnius. Her har det vært norsk tilstedeværelse side siden 2017, skriver Nettavisen.

De norske soldatene er en del av det Nato kaller Enhanced Forward Presence (EFP), og er her for å forsvare Natos østflanke.

– Putin ønsket det motsatte av det han har oppnådd

Øverste leder for de norske soldatene i Litauen er major Aleksander Granberg. Han mener Nato står sterkere enn noensinne, og at det kan Russlands president Vladimir Putin takke seg selv for.

– Uten at jeg skal gå for langt i å mene noe om de strategiske fallgruvene som Putin har beveget seg inn i, er nok den største hvor sammensveisa Nato har blitt. Alliansen står last og brast nå og har ingen intensjon om å vike , sier Granberg til Nettavisen.

Mens Nato under president Donald Trump eksisterte under mer eller mindre konstant trusler om at USA kunne forlate alliansen, er situasjonen i dag snudd opp ned.

– Putin ønsket det motsatte av det han har oppnådd. Det er paradoksalt at han ga alliansen et lim, et klister, som vi nesten ikke ville klart på egen hånd, sier majoren.

Russland: Ingen flere planer om mobilisering



Russland hevdet tirsdag de ikke har noen planer om å kalle inn flere russiske soldater til å kjempe i Ukraina-krigen gjennom en andre runde med mobilisering.

Vladimir Putin beordret en «delvis» mobilisering av russiske reservister tidligere i år, men hevdet at innkallingen av 300.000 soldater ble fullført i slutten av oktober.

Til tross for dette har enkelte i Vesten anklaget Moskva for «skjult» mobilisering, med rapporter om russiske fanger som har blitt tvunget til å kjempe i Ukraina.

– Jeg kan ikke snakke på vegne av forsvarsdepartementet, men det er ingen diskusjoner i Kreml om dette, sa pressetalsperson for president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, mandag på spørsmål om muligheten for en ny mobiliseringsrunde, ifølge Sky News.