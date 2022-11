Fredag rapporterte flere russiske og ukrainske medier om et angrep som fant sted på en oljeterminal i den viktige russiske havnebyen Novorossijsk. Byen ligger øst for Krimhalvøya. En viktig base for Russlands svartehavsflåte er nær oljeterminalen, ifølge britisk etterretning.

Tirsdag skriver de i en oppdatering om krigen i Ukraina at den russiske svartehavsflåten har plassert mange av sine ubåter til Novorossijsk.

Russland har hatt stort fokus på området etter eksplosjonen på Krimbroen i oktober. Landet har anklaget Ukraina for å stå bak den voldsomme eksplosjonen som rammet den strategisk viktige broen over Kertsjstredet.

– Russiske militærledere vil sannsynligvis være bekymret for trusler mot den Novorossijsk-baserte landingsskip-flotiljen. Disse fartøyene er ekstra sårbare uten eskorte og har spilt en viktigere rolle i å supplere russiske styrker i Ukraina etter at Krimbroen ble skadd i oktober, skriver britisk etterretning.

– Vil undergrave Russlands innflytelse

Videre skriver de at en enhver ukrainsk trussel mot Novossiysk høyst sannsynlig vil representere en ytterligere strategisk utfordring for den russiske svartehavsflåten.

– Det vil også ytterligere undergrave Russlands allerede reduserte maritime innflytelse i Svartehavet, avslutter britisk etterretning.

Etter eksplosjonen på Krimbroen, uttalte russiske myndigheter at de hadde beordret reparasjon av den skadde Krimbroen, og at denne skal være ferdig innen juli 2023.

Russland snur

Den russiske regjeringens talsmann, Dmitrij Peskov, sier Russland ikke har som mål å bytte ut regjeringen i Kyiv. Foto: Reuters / NTB

Tirsdag uttalte Kreml at Russland ikke lenger har noe mål om å bytte ut regjeringen i Ukraina, noe som var uttalt mål da krigen startet.

– Det er ikke vårt mål at spesialoperasjonen skal endre regjeringen i Ukraina, sier Kreml -talsmann Dmitrij Peskov , ifølge Sky News.

Russiske myndigheter har hele tiden nektet for at invasjonen av Ukraina er en krig og kaller det i stedet for en militær spesialoperasjon.