– En rekke kriminelle og ikke-statlige aktører kan forsøke å skaffe våpen fra kilder i Ukraina under eller etter konflikten, slik det skjedde etter Balkankrigene på 1990-tallet, heter det i et skriv fra det amerikanske utenriksdepartementet.

En rekke land, deriblant Norge, har gitt Ukraina store mengder våpen for å kunne forsvare seg mot den russiske aggresjonen.

Nå advarer USA om at kriger, som i Ukraina, kan gi muligheter for at våpen faller på private hender via tyveri eller ulovlig salg.

– Noen ganger skaper kriger svarte markeder for våpen som varer i flere tiår, skriver departementet.

Avanserte våpensystem



Våpenlast på våpenlast har blitt transport med fly til Ukrainas naboland. Herfra er våpnene blitt lastet av, pakket om og transportert inn på ukrainsk territorium og videre til fronten i Øst- og Sør-Ukraina.

Det dreier seg blant annet om svært avanserte våpensystem som kan ramme mål mange mil unna. USA har blant annet sendt rakettsystemet HIMARS som kan slå ut fiendtlige mål på opptil 80 kilometers avstand.

En rekke vestlige land har bidratt med alle mulige typer våpen, fra tanks og artilleri til luftforsvar, droner og antitankvåpen. I tillegg kommer store kvanta med håndvåpen og ammunisjon til ulike våpentyper.

Vil hindre at våpen ikke faller i hendene på kriminelle og ikke-statlige aktører

Til sammen utgjør våpenleveransene nok til å forsyne Ukrainas styrker med nødvendig ildkraft i den blodige krigen mot nabolandet Russland.

Samtidig ber landet om stadig nye og mer våpen for å kunne forsvare seg i vinteren som ligger foran. Særlig på ammunisjonssiden er forbruket formidabelt.

Det amerikanske utenriksdepartementet jobber nå på spreng for å forhindre at USAs våpen i Ukraina faller i hendene på kriminelle og ikke-statlige aktører, skriver CNN.

– Ukraina har forpliktet seg til å gjøre rede for overført forsvarsutstyr

USAs største frykt er at muligheten for at terrorister, ikke vennligsinnede land og andre destruktive aktører med stort skadepotensial slår kloa i de avanserte våpnene.

– Ukraina har forpliktet seg til å forsvare og gjøre rede for overført forsvarsutstyr, sier talsmann for utenriksdepartementet, Ned Price.

Inntil videre antas det at det akutte behovet for våpnene på slagmarken i Ukraina bidrar til å hindre spredning av håndvåpen og infanterivåpen på det svarte markedet.

Kan være svært farlig for mange land



Men risikoen for at noe kan komme på avveie, enten som følge av korrupsjon, tyveri eller kamphandlinger, gjør at Pentagon jobber med en strategi som kan forhindre at dette skjer.

Dersom avanserte vestlige våpen kommer ut av kontroll kan det være svært farlig og en stor risiko for mange land både på kort og lang sikt.

Handlingsplanen som er utviklet for å forhindre at det skjer innebærer blant annet å styrke evnen til ukrainske sikkerhetsstyrker og dets naboer til å beskytte våpnene. Styrking av Ukrainas grenser og den interne sikkerheten i Ukraina blir også ansett som avgjørende.

– Russland bærer ansvaret

Amerikanske myndigheter mener Russlands angrepskrig bærer hovedansvaret for at moderne våpen ikke kommer på avveie, og oppfordrer derfor Putin til å avslutte krigen snarest mulig. Våpen på avveie vil også kunne representere en høy sikkerhetsrisiko for Russland.

«Ved å starte denne krigen, bærer Russland ansvaret for eventuell avledning av våpen. Den mest effektive veien mot å redusere konflikt og enhver risiko for ulovlig avledning av våpen vil være at Russland avslutter krigen som de startet og trekker sine styrker tilbake fra hele Ukrainas suverene territorium», heter det i en rapport fra det amerikanske utenriksdepartementet.

«Avskrekke, oppdage og hindre ulovlig handel»

USA lover å fortsette å bistå regjeringen i Ukraina med å gjøre rede for og sikre våpen, så lenge sikkerhetsforholdene tillater det. De vil også fortsette å bistå regjeringen i Ukraina med å rydde eksplosive rester av krig ettersom disse aktivitetene også gjør det mulig å sikre våpen på bakken, samt å sikre en tryggere retur for ukrainere til sine hjem når krigen er over.

«Det må bygges kapasitet til Ukraina og dets naboer for å avskrekke, oppdage og hindre ulovlig handel», skriver det amerikanske utenriksdepartementet.

