Årsaken er at ukrainske myndigheter får satellittbilder som gir dem etterretning til bruk i krigen.

– Den kvasi-sivile infrastrukturen kan bli legitime mål i et motangrep, sier utenriksdepartementets representant i FN, Konstantin Vorontsov, melder nyhetsbyrået TASS.

Russland har ikke et like godt satellittnettverk som USA og tilgangen til satellittbilder gir Ukraina en fordel. Russland har evne til å skyte ned satellitter, noe landet demonstrerte da det skjøt ned en av sine egne utrangerte satellitter med et laservåpen i november i fjor.