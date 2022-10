Putin sa dette under sin årlige tale til den såkalte diskusjonsklubben Valdaj torsdag.

– De heller bensin på bålet i Ukraina, trapper opp provokasjoner rundt Taiwan og destabiliserer verdens markeder for energi og matvarer, sa Putin.

– Det sistnevnte var nok ikke med hensikt, vi tviler ikke på det. Det skjedde på grunn av systemsvikt, la han til.

Atomvåpen

Under diskusjonsrunden etter talen fikk Putin spørsmål om sine tidligere uttalelser om atomvåpen.

– Vi har aldri sagt noe om at Russland vurderer proaktiv bruk av atomvåpen. Vi har bare hintet som svar på uttalelser fra vestlige ledere, sa han.

Putin viste deretter til uttalelser fra Storbritannias nylig avgåtte statsminister Liz Truss.

– Hun sa at Storbritannia er en atommakt og at statsministeren har mandat til å benytte dem. Og hun sa at hun var beredt til å gjøre det, noe ingen reagerte på, sa han.

Undertrykker

Putin brukte store deler av talen sin til å lange ut mot vestlig kultur, som ifølge ham forsøker å undertrykker alle andre.

– Historien vil gi oss rett. De største geniene i verdenskulturen vil ikke bli glemt, sa Putin, som siterte Fjodor Dostojevskij i talen.

Vestlig demokratisett fikk også gjennomgå.

– Helt siden kolonitida har det vært karakteristisk for dem å se på alle andre som underlegne, mens de selv tilhører eliten, sa han.

Men den vestlige dominansen går nå mot slutten, la han til.

Ikke fiende

Russland ser ikke på seg selv som Vestens fiende, men kommer aldri til å danse etter vestlige lands pipe, understreket Putin.

– Russland søker ikke hegemoni. Russland utfordrer ikke Vesten, men forbeholder seg retten til utvikling, sa han.

– Vi har forsøkt å etablere et forhold til Vesten og Nato, for å bli venner med dem. Men Vesten innfører sanksjoner mot dem som ikke lar seg kontrollere, sa Putin.

Farlig tiår

Verden er nå inne i det som kanskje er det farligste tiåret siden andre verdenskrig, mener Putin.

– Menneskeheten står nå overfor et valg: Enten samle et lass med problemer som uunngåelig vil knuse oss alle, eller prøve å finne løsninger som kanskje ikke er ideelle, men som fungerer og kan gjøre verden mer stabil og sikker, sa han.

– En ny verdensorden må baseres på lov og rett, fortsatte den russiske presidenten som 24. februar i år invaderte nabolandet Ukraina.