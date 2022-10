Mandag twitret Det russiske utenriksdepartementet en advarsel om rapporter om at to organisasjoner i Ukraina har blitt beordret til å lage en såkalt «skitten bombe». Sammen med Twitter-meldingen la de ved et bilde som angivelig skal vise forberedelsene og kapasitetene til Ukraina.

Meldingen kom i kjølvannet av forsvarsminister Sergej Sjojgus påstander om det samme i telefonsamtaler med amerikanske, britiske, franske og tyrkiske kolleger søndag.

Skitten bombe En såkalt skitten bombe er et radiologiske våpen, det vil si en bombe som er konstruert til å spre radioaktivt materiale uten en egentlig fisjon. Ved bruk av en skitten bombe spres det radioaktive stoffet ved hjelp av konvensjonelt sprengstoff – det er altså ikke snakk om en egentlig atombombe i alminnelig forstand. Kilde: Wikipedia

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba har avvist anklagen og hevder at Russland beskylder andre for ting de planlegger å gjøre selv. Påstanden har ført til spekulasjon på at russerne planlegger en falskt flagg-aksjon, noe det også er spekulert på flere ganger tidligere i krigen.

12 år gammelt bilde

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef ) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

Tirsdag meldte derimot slovenske myndigheter at bildene russiske myndigheter hadde brukt stammet fra dem, og ikke Ukraina. Bildene skal ha blitt tatt i 2010.

«Radioaktivt avfall i Slovenia blir lagret sikkert og er under overvåkning. Det blir ikke brukt til å lage noen form for skitne bomber», skriver de i meldingen, som er signert Sandi Virek, leder for ARAO, organisasjonen som håndterer og kasserer radioaktivt materiale i landet.

I en oppfølger-tweet utdyper de at bildene ble brukt i presentasjoner for publikum og som instruksjonsmateriale. Bildene viser standard røykdetektorer.

– De inneholder en radioaktiv kilde, men ingen av kildene listet under, opplyser de og viser til tabellen russiske myndigheter la ved bildet. ARAO påpeker at bildet er brukt av russiske myndigheter uten deres viten.

Stort skadepotensial

En skitten bombe inneholder radioaktivt materiale, slik som uranium, som spres over et område når de konvensjonelle eksplosivene i bomben går av.

De inneholder ikke store mengder radioaktivt materiale, slik som man for eksempel ser i en atombombe, men har likevel stort skadepotensiale.

Den radioaktive forurensningen kan forårsake alvorlig sykdom, som for eksempel kreftsykdom, og gjøre et område ubeboelig i lang tid. De langsiktige konsekvensene gjør våpenet til en såkalt «terrorbombe», hvor trusselen i seg selv skaper utbredt frykt i den utsatte befolkning, slik som det vi nå ser i Kherson.