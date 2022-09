Bare de siste tre ukene er 563 russiske militære kjøretøy overtatt av ukrainske styrker under offensiven ved Kharkiv. Av disse skal 200 russiske stridsvogner enten være ødelagt eller overtatt av den ukrainske hæren.

Resultatet av sjokk-offensiven mot de russiske styrkene utenfor Kharkiv viser seg å være katastrofal for Russland. De store mengdene med russiske kjøretøyer og våpensystemer er forventet å utgjøre en merkbar forskjell i kampene fremover.

Russerne etterlot seg enorme ammunisjonslagre



Russlands president Vladimir Putin. Foto: Vladimir Smirnov / TASS News Agency Host Pool Photo via AP / NTB Foto: NTB

Ifølge det åpne kildekode-etterforskningsprosjektet Oryx har Ukraina enten ødelagt eller tatt beslag i nærmere 400 stridsvogner siden invasjonen startet 24. februar. I tillegg er det tatt beslag i enorme russiske ammunisjonslagre.

Det norske forsvaret har til sammenligning 36 stridsvogner av typen Leopard 2 til disposisjon, mens det fra 2025 er planlagt å fase inn minst 72 nye stridsvogner i Norge.

Russland skal i tillegg ha mistet 178 pansrede kampvogner, 421 kampvogner for infanteri, samt 400 lastebiler, kjøretøy og jeeper. Et stort antall kjøretøy brukt til kommando, artilleri, luftvern og støttefunksjoner er også ødelagt eller overtatt av ukrainske styrker.

Tallene baserer seg på åpne, verifiserbare, visuelt bekreftede data, så tapstallene kan derfor være høyere.

– Moskva vil ikke være i stand til å nå sine krigsmål

– Russland har mistet over 200 stridsvogner under Kharkiv-operasjonen. Dette er et tungt slag mot enhetene i området, inkludert elementer fra Russlands 1. tankarmé. Selv om de nå har trukket seg tilbake mot Russland, vil det ikke være lett for dem å gjenopprette sine tap, sier Serhiy Zgurets, direktør i konsulentselskapet Defence Express.

Ukrainas vellykkede motoffensiv i den nordøstlige regionen Kharkiv har redusert Russlands militære kapasiteter og betyr at Moskva ikke vil være i stand til å nå sine nåværende krigsmål, ifølge militære analytiker, skriver Moscow Times.

– Den generelle situasjonen for Russland blir stadig vanskeligere. Det vil være opp til Ukraina å bestemme når, hvor og hvordan det vil gjenvinne territorium, sier militæranalytiker Konrad Muzyka i det Polen-baserte Rochan Consulting.

Russiske soldater overga seg og deserterte i stor skala



To tredjedeler av stridsvognene som ble ødelagt eller beslaglagt de tre første ukene av offensiven, er av typen T-72. Resten er T-80s, men også enkelte av de moderne T-90.

Etter Kharkiv-motoffensiven er til sammen 563 kjøretøyer rapportert overtatt av Ukraina siden 29. august. Foruten 200 ødelagte eller beslaglagte stridsvogner, er nærmere 200 kampvogner for infanteri og pansrede personellførere, over 20 kommando- og kontrollkjøretøyer, dusinvis av artillerienheter og nærmere 100 lastebiler, jeeper og spesialkjøretøy overtatt av ukrainere.

I tillegg skal det ha blitt tatt så mange krigsfanger, som enten overga seg eller deserterte, at det nesten ble overveldende å håndtere alle de russiske soldatene, rapporterte nyhetsbyrået AP.

– For Ukraina er det et betydelig løft

Etter at Ukraina startet lynoffensiven 7. september har de gjenerobret flere tusen kvadratkilometer av de tidligere russiskokkuperte områdene.

Da russerne flyktet hals over hodet etterlot de seg så mye militært utstyr at det vil gi den ukrainske hæren betydelige forsterkninger av landets kampkraft.

– For Ukraina er det et betydelig løft som vil bidra til å erstatte tapt utstyr. Resten kan brukes til å utstyre noen nye enheter. Det er definitivt ganske nyttig for offensive operasjoner, sier militæranalytiker Jakub Janovsky, som er en del av Oryx-teamet, skriver Kyiv Independent.

– Mye mer enn hva Ukraina har tapt på denne offensiven

Etterlatte russiske stridsvogner nær byen Izium. Foto: Ukrainian Armed Forces / Reuters

De russiske tapene ved Kharkiv er av flere eksperter blitt omtalt som så pinlig og ydmykende for Kreml at det trolig var en medvirkende årsak til Putins nye dekret om å mobilisere 300.000 reservister.

De færreste hadde trodd at Ukraina var i stand til å påføre en russiske hæren et nederlag i denne størrelsesorden.

– Det er absolutt mye mer enn hva Ukraina har tapt på denne offensiven. Å avslutte offensiven med et netto positivt antall kjøretøy, er «wow», oppsummerer Kirill Mikhailov, en ekspert ved Russlands etterforskningsprosjekt, Conflict Intelligence Team.

– Vil øke hastigheten på levering av visse våpen til Ukraina betydelig

Tre uker etter at offensiven ble innledet fortsetter ukrainske styrker å vinne terreng i Øst-Ukraina og truer flere av russernes viktigste forsyningslinjer. Den ukrainske fremgangen i nordøst og sør har imponert vestlige land, ogkan bane vei for ytterligere militærhjelp.

– Det faktum at motoffensivoperasjonen var så vellykket viste vestlige land at Ukraina kan forsvare sitt territorium og det trenger visse typer våpen. Jeg tror dette vil øke hastigheten på levering av visse våpen til Ukraina betydelig, sier Alina Frolova, forsvarsekspert ved den ukrainske tenketanken Center for Defense Strategies.

Hevder å ha skutt ned 261 russisk fly og 77 helikoptre



Kreml oppdaterer ikke sine tapstall hverken når det gjelder personell eller militært utstyr, men ifølge den ukrainske generalstaben har Russland mistet 57.750 soldater i Ukraina siden 24. februar.

I tillegg hevder Ukraina at Russland har mistet 2306 stridsvogner, 4881 pansrede kampvogner, 3730 kjøretøyer og drivstofftanker, 1378 artillerisystemer, 331 rakettsystemer med flere utskytninger, 175 luftvernsystemer, 261 fly, 77 helikoptre, 224 droner og 15 båter.

Ingen av disse tallene er bekreftet av uavhengige kilder.

