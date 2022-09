Russiske myndigheter gikk umiddelbart til aksjon bare timer etter at Russlands president Vladimir Putin hadde gitt ordre om delvis mobilisering av til sammen 300.000 reservister.

Mange hadde lenge trodd at Putin ville unngå dette, nettopp av frykt for at det ville utløse protester og gjøre krigen enda mer upopulær.

Likevel valgte presidenten å krysse denne barrieren. Flere eksperter mener det er fordi Putin blir mer og mer presset opp i et hjørne etter flere pinlige militære nederlag.

Desperat behov for flere som kan slåss

De russiske tapene er enorme, og nå er det et desperat behov for flere som kan slåss med våpen i hånd.

Men mobiliseringen har på ingen måte gått etter planen. Ikke bare kommer det rapporter om at mobiliseringen gjennomføres med tvang på brutalt vis. Nå viser det seg at flere grupper i befolkningen som det var lovet ikke skulle kalles inn, likevel får innkalling til å delta i krigen.

Dette har fått flere til å reagere. Sist ut er to av Putins politiske støttespillere.

Video: Putin varsler «delvis mobilisering»

– Det er absolutt uakseptabelt

En demonstrant hopper på en politimann for å forhindre at vennen hans blir arrestert under en protest mot mobilisering i Moskva, Russland, onsdag 21. september 2022. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Lederen av Russlands overhus, Valentina Matvijenko, uttrykker nå tydelig misnøye med rapporter som forteller om at menn som ikke skulle være kvalifisert for mobilisering, likevel er blitt kalt inn.

– Det er absolutt uakseptabelt. Jeg anser det som helt riktig at det utløser en skarp reaksjon i samfunnet, sa hun i et innlegg på meldingsappen Telegram, gjengitt av Newsweek. Hun viser til rapporter om at personer uten militærtjeneste har mottatt innkalling til Russlands delvise mobilisering.

Dette til tross for at landets forsvarsminister Sergej Sjojgu har gitt garanti om at bare de med spesielle militære ferdigheter eller kamperfaring ville bli innkalt.

– Sørg for at implementeringen av delvis mobilisering utføres til fullt og absolutt samsvar med de skisserte kriteriene. Uten en eneste feil, forlanger Matvijenko.

– Klager mottas

Også Vjatsjeslav Volodin, taleren for Russlands nedre kammer, er bekymret.

– Klager mottas. Hvis det blir gjort en feil, er det nødvendig å korrigere det. Myndigheter på alle nivåer bør forstå sitt ansvar, skriver han i et eget innlegg på Telegram.

Redaktøren av Russlands statlige RT-nyhetskanal er sint over at feil menn ringes opp.

– Det har blitt annonsert at menige kan rekrutteres opp til 35 år. Men stevninger går til 40-åringer. Det irriterer folk, skriver sjefredaktør Margarita Simonjan på sin Telegram-kanal.

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: Russisk Putin-kritiker lever i frykt: – Stans Putin, før han utløser tredje verdenskrig

– Dessverre er sjansene nær null

Putins delvise mobilisering av militæret har ført til protester over hele landet.

– Det er bare to alternativer for det: Å forlate landet eller bare stikke av så du ikke mottar en militær innkalling. Eller du kan godta innkallingen og nekte mobilisering. Men da kan du bli fengslet i opptil ti år, sier en advokat fra Novosibirsk i en telefonsamtale med dansk TV 2.

Han forteller at alle arbeidsrelaterte rettshjelpsgrupper på internett, som han er en del av, nå flommer over av forespørsler fra pårørende til de som kan bli innkalt til militæret.

– De vil alle vite hvordan de kan unngå det. Dessverre er sjansene nær null, advarer advokaten.

Les også: Hevder Putin dro på spa-ferie etter å ha gitt ordre om massemobilisering