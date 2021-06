For få dager siden ble seksåringen lokalisert på havets bunn. Jenta lå i en bag festet til et anker tilhørende båten til faren, Tomás Gimenos (37). Det ble også gjort funn av en annen bag, men denne var tom.

Den dystre historien ble offentliggjort av High Court of the Canary Islands og Civil Guard i slutten av forrige uke, skriver El Pais.

Lovet å «ta godt vare på barna»



I tiden før barna og deres far forsvant, skal 37-åringen ha fortalte sin ekspartner på telefon at hun aldri ville se barna igjen, men lovet samtidig at han «ville ta godt vare på dem».

Tomás Gimeno hadde en uformell avtale om besøksrett, og skal samme dag som barna forsvant ha hentet ettåringen hjemme hos barnemoren, mens seksåringen ble hentet på et tysk opplæringssenter for barn.

Da hans ekskone senere skulle hente jentene, var det ingen hjemme. Hun forsøkte å ringe, og fikk da til svar at han var ute og spiste middag med døtrene sine, og at han senere ville kjøre dem hjem til henne.



Men jentene kom aldri hjem.

Kan ha fått hjelp til bortføringen



Politiet har helt siden de to søsknene forsvant 27. april lett etter jentene både til lands og til vanns. De har vært etterlyst, og organisasjonen SOS Desaparecidos har lagt ut bilder av de savnede jentene.

Politiet leter fortsatt etter den minste jenta, Anna. Politiet har heller ikke klart å oppspore faren. Det mistenkes at han kan ha tatt sitt eget liv.

Ifølge nyhetsbyrået Efe mistenker politiet at Tomás Gimenos kan ha fått hjelp av én eller flere personer til å gjennomføre bortføringen av sine egne døtre.

Overvåkingskamera: Lastet opp bager og kofferter i båten



Overvåkingskamera i havnen hvor båten lå fortøyd viser at Thomas Gimeno bar ut flere kofferter og bager fra en hvit Audi A3, og deretter lastet dette opp i båten sin.

Tobarnsfarens båt ble senere funnet drivende utenfor østkysten av Tenerife dagen etter at de tre familiemedlemmene forsvant. En av politiets teorier er at Tomás Gimenos tok med seg begge jentene på båttur, og senere dumpet dem på havet.

Moren ringte flere ganger samme kveld og natt, da jentene ikke kom hjem, men uten å får svar.

#Internacionales | Según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Tomás Gimeno, padre de las niñas y principal sospechoso de su secuestro, estuvo con los cuerpos sin vida de sus hijas durante casi tres horas, antes de deshacerse de ellos.https://t.co/8dmhJoGWMD — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) June 14, 2021

Fant farens blod i båten



Politiet bekrefter funn av farens blod i den forlatte båten.

Et barnesikkerhetssete ble også funnet flytende i sjøen. Det ble også gjort funn av en oksygenflaske tilhørende den savnede 37-åringen.

Men ifølge politiets etterforskere var båtens anker borte. Det er trolig det samme ankeret som den eldste jenta var festet til på 1.000 meters dyp.

Funnet av undervannsfartøy



Under den omfattende leteaksjonen, som har pågått i flere uker, deltok blant annet spesialiserte luft- og sjøenheter.

Et forskningsskip fra Spanish Oceanographic Institute (IEO) har også deltatt i søket. Skipet er utstyrt med et sonarsystem og et fjernstyrt undervannsfartøy.

Det var dette spesialfartøyet som førte til at seks år gamle Olivia ble funnet på havbunnen om lag fem kilometer utenfor kysten av Tenerife.



Ifølge BBC og flere spanske medier lå jenta i en bag 1.000 meter under havoverflaten.

Historien gjør dypt inntrykk på mange



Ifølge 20Minutos skal seksåringen ha vært innpakket i en sportsbag. Utenpå denne var det surret en søppelsekk, som igjen var pakket inn i med et håndkle.

Søket etter 37-åringen og hans ett år gamle datter fortsetter. Den rystende historien og funnet av den døde jenta har gjort dypt inntrykk på mange.

Også fra øverste politiske hold er det gitt uttrykk for dyp sorg og medfølelse overfor de etterlatte etter den ufattelige familietragedien. Spanias statsminister Pedro Sánchez uttrykker det slik: