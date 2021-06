Den 79 år gamle mannen fra Molde ble meldt savnet lørdag, men siste gang noen så ham var tirsdag 1. juni om lag klokka 11.30 om formiddagen.

– Vi mener det er rimelig grunn til å starte etterforskning, blant annet med tanke på at det kan ha skjedd en straffbar handling, sier seksjonssjef Janne Woie ved Molde politistasjon i en pressemelding mandag kveld.

Både teknisk og taktiske etterforskere var mandag i gang med å undersøke saken. Ifølge Woie jobber politiet etter fire hypoteser; At det har skjedd en kriminell handling, at det har skjedd en ulykke eller et uhell, at det dreier seg om et selvmord eller at 79-åringen har forsvunnet frivillig.

Politiet har ingen holdepunkter for at Svinnset har forlatt Møre og Romsdal.