BBC: Nye bilder av savnet Dubai-prinsesse

BBC har ikke fått verifisert opplysningene, og det finnes ingen ytterligere informasjon om bildene. En venn av prinsessen bekrefter imidlertid overfor BBC at personen på bildet er prinsesse Latifa.

Prinsesse Latifa er datter av Dubais hersker Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Han er en av verdens rikeste menn og også statsminister og visepresident i De forente arabiske emirater.

Smuglet ut mobilvideo



I februar i år fortalte prinsessen i en mobilvideo som skal ha blitt smuglet ut, og som ble sendt på BBC, at hun ble holdt som gissel av sin far og at hun fryktet for livet sitt.

Siden da har det ikke kommet livstegn fra henne. I en uttalelse etter at BBC viste videoen, hevdet kongefamilien i Dubai at prinsesse Latifa blir tatt vare på av familien og helsepersonell.

Filmreklame kan gi svar



I to nye bilder som nylig er lagt ut på en åpen Instagram-konto, sitter det som kan være prinsesse Latifa, mellom to andre kvinner på et kjøpesenter i Dubai.

Det er ikke bekreftet når bildet er tatt, men et skilt i bakgrunnen viser reklame for en film som kom på kino i Dubai 13. mai i år.

Lederen for kampanjegruppen Free Latifa, David Haigh, sier han kan bekrefte at det har vært framgang og positiv utvikling i saken. Men han vil ikke gi flere detaljer.

De forente emiraters ambassade i London har ikke svart på BBCs henvendelse om å få en kommentar.