Det var 9. mai at 13 år gamle Tristyn Bailey ble meldt savnet av familien. Hun ble sist observert gående sammen med en annen person kvelden før. Få timer etter savnet-meldingen gikk ut ble 13-åringen funnet død av en tilfeldig forbipasserende i et parkområde ikke langt unna jentas hjem i St. Johns i Florida, skriver The Sun US.

14 år gamle Aiden Fucci stilles for retten som voksen. Foto: St. Johns County Sheriff's Office

– Dette er et kaldblodig grusomt drap

Politiet slo drapsalarm og få timer etter ble jentas klassekamerat, 14 år gamle Aiden Fucci, arrestert og siktet for drap. Ifølge obduksjonsrapporten ble Bailey påført 114 knivstikk, og døde som følge av omfattende hodeskader.

– Dette er et kaldblodig grusomt drap på en 13 år gammel jente, sa politimann Sheriff Robert Hardwick under en pressekonferanse få dager etter drapet fant sted, skriver Fox News.

Fucci, som kun er 14 år gammel, er siktet for overlagt drap og vil bli dømt som voksen. Han erklærer seg ikke skyldig og skal stilles for retten 28. juli. Fucci ble arrestert basert på flere funn gjort hjemme hos tenåringen, blant annet DNA-funn på gjenstander og klær, skriver CBS Miami. Fucci skal ha kommet med flere tilståelser som han siden har trukket tilbake.

– Han ønsket å drepe noen

Ifølge magasinet Newsweek skal flere Fucci angivelig ha fortalt flere venner at han ønsket å drepe noen.

– Han fortalte vennene at han ønsket å drepe noen, og at han planla å lure noen med seg noen inn i skogen for så å knivstikke dem, forteller statsadvokat R.J. Larizza til magasinet. Ifølge statsadvokaten er det ingenting som tyder på at Bailey var et planlagt mål, og at det er mer sannsynlig at hun befant seg på feil sted til feil tid.

(Saken fortsetter under bildet)

Fuccis mor Crystal Smith ble nylig arrestert, siktet for å ha tuklet med bevis. Foto: St. Johns County Sheriff's Office

Fuccis mor arrestert

Den siste sikre observasjonen av tenåringene er et overvåkningskamera som viser to personer gå i retning åstedet. Den ene er iført sort genser og bukse, identisk med antrekket Bailey ble funnet i, og den andre var iført grå bukse og lys skjorte. Kort tid etter ble vedkommende i lys bukse observert gående fra åstedet bærende på et par sko. Den grå buksen kan være en sentral brikke i saken.

Nylig ble Fuccis mor arrestert, siktet for å ha tuklet med bevis. Ifølge New York Post viser opptak fra overvåkningskamera i familiens hjem at moren «blir observert idet hun henter en lys bukse fra sønnens rom og vasker buksene i vasken». Opptaket ble konfiskert i sammenheng med arrestasjonen av 14-åringen, og moren skal selv ha troppet opp på politistasjonen forrige lørdag.

Ifølge Newsweek risikerer ikke Fucci dødsstraff, men kan få livstid i fengsel dersom han blir funnet skyldig.