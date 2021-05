Flere land har satt den omstridte vaksinen på vent eller valgt å stanse vaksineringen med AstraZeneca etter mistanke om kobling mellom vaksinen og alvorlig blodpropp og dødsfall, selv om risikoen for å rammes er svært lav.

Det er allerede satt flere titalls millioner doser av AstraZeneca-vaksinen i en rekke land, og den har vist seg å gi svært god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død for personer som er smittet av coronaviruset.



Samtidig har det kommet urovekkende rapporter fra flere land om ekstremt sjeldne tilfeller av blodpropp, noen med døden til følge.

Kan blokkere blodkar og føre til potensielt dødelige hjerneslag

Selv om disse tilfellene er helt marginale sett i lys av de høye antall vaksinedoser som er satt, leter forskere fortsatt etter årsaken til at noen ytterst få mennesker på uforklarlig vis blir alvorlig syke eller dør.

The New England Journal of Medicine har publisert resultater av forskning på pasienter i Tyskland, Østerrike og Norge. Forskerne fant at pasientene hadde uvanlige antistoffer som utløser koagulasjonsreaksjoner, som bruker kroppens blodplater og kan blokkere blodkar, noe som fører til potensielt dødelige hjerneslag eller embolier.

– Eldgammelt immunforsvar utløst av alvorlig infeksjon eller skade

– Blant de rundt 50 milliarder viruspartiklene i hver dose, kan noen bryte fra hverandre og frigjøre DNA. Komplekset kan da utløse produksjonen av antistoffer, spesielt når immunforsvaret allerede er i beredskap på grunn av vaksinen. En immunreaksjon mot ekstracellulært DNA er en del av et eldgammelt immunforsvar utløst av alvorlig infeksjon eller skade, noe som kan signalisere til kroppen om å øke blodkoagulasjonen , forklarer professor Andreas Greinacher ved Greifswald-universitetet i Tyskland til Science.

For enkelte mennesker kan det å få tilført vaksine utløse en uventet reaksjon i kroppens immunforsvar som aktiveres på en destruktiv måte.

– Utløser blodplater som danner farlige blodpropper i hele kroppen

– Mange friske mennesker har antistoffer mot et protein som kalles blodplatefaktor 4, men de blir holdt i sjakk av en immunmekanisme som kalles perifer toleranse. Når du blir vaksinert, blir mekanismene for perifer toleranse forstyrret, sier Gowthami Arepally, hematolog ved Duke University School of Medicine.



Når det skjer, kan det slippe løs noen «autoimmune syndrom» som pasientene er er disponert for, og utløse blodplater som danner farlige blodpropper i hele kroppen.

Tilstanden som oppstår når en vaksinert person utvikler blodpropp, kalles «vaksineindusert trombotisk trombocytopeni», og kjennetegnes ved at pasienter utvikler et antistoff som gir kraftig immunrespons.

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal se på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke covid-19-vaksinene fra AstraZeneca og Janssen i vaksinasjonsprogrammet i Norge. Fristen er 10. mai. Foto: Robert Michael / AP / NTB Foto: NTB

Tynset-kvinne i 30-årene døde ti dager etter vaksinering



Senest 1. mai meldte Bergens Tidende at Legemiddelverket vurderer det til å være sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og dødsfallet til en kvinne på Tynset i mars.



Kvinnen i 30-årene døde etter akutt sykdom ti dager etter at hun ble vaksinert. Hun ble rammet av hjerneblødning og blodpropper. Hendelsen ble rapportert til Statens legemiddelverk som en mulig vaksinebivirkning.

VG har snakket med den tyske professoren Andreas Greinacher, som forsker på årsakssammenheng mellom vaksine og sjeldne tilfeller av blodpropp.

Han viser til at deler av vaksinen, det vil si proteiner fra adenoviruset og humane restproteiner fra cellekulturer som de dyrker adenoviruset på, trolig har bidratt til at pasientene har blitt alvorlig syke, går det fram av en ennå ikke fagfellevurdert studie.

– Blir vekket opp som en drage du egentlig vil at skal sove

– Det er to uavhengige prosesser. Den ene er at kroppen reagerer mot og danner bindinger med biter fra vaksinen. Den andre er at et eldgammelt immunsystem blir vekket opp, som en drage du egentlig vil at skal sove. Når systemet først har våknet, vil det etter hvert begynne å angripe «inntrengere» som ikke lenger er der. Resultatet blir en dobbel skade med blodpropper og blødninger, forklarer professoren til avisen.

Han sier at det trolig vil ta år å komme til bunns i hva som faktisk skjer, men at de nå har en mye klarere formening om hvorfor det i svært sjeldne tilfeller utløses en kraftig immunrespons som medfører en uvanlig kombinasjon av blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger.

Norge har satt bruken av AstraZeneca-vaksinen på vent

Ifølge Det europeiske legemiddelsamarbeidet EMA er det registrert 287 tilfeller på verdensbasis av de sjeldne bivirkningene blant flere titalls millioner AstraZeneca-vaksinerte.

Norge har satt bruken av AstraZeneca-vaksinen på vent etter at det ble oppdaget en kobling til sjelden blodpropp og lave antall blodplater.



Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal se på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke covid-19-vaksinene fra AstraZeneca og Janssen i vaksinasjonsprogrammet i Norge.

Utvalget skal gi regjeringen en anbefaling om hvordan EMA-godkjente virusvektorvaksiner som anbefales brukt i andre europeiske land, bør brukes i Norge. Fristen er 10. mai.

Norge låner ut vaksinedoser til Sverige og Finland



I mellomtiden får Sverige og Island låne til sammen 216.000 AstraZeneca-doser av Norge. Det er alle dosene Norge har på lager.

– Jeg er glad for at vaksinene vi har på lager, kommer til nytte selv om AstraZeneca-vaksinen er satt på pause i Norge. Dersom bruken av AstraZeneca-vaksinen gjenopptas, vil vi få tilbake dosene vi låner ut så snart vi ber om det, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Folkehelseinstituttet har totalt 216.000 doser av AstraZeneca-vaksinen på lager. De har en holdbarhet som går ut i juni og juli.