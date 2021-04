Det har lenge vært snakk om vaksinesertifikater, både i Norge og resten av verden.

FHI har tidligere uttalt at de er positive til sertifikatene, Virke har bedt om en innenriks-løsning for å redde virksomheter og arbeidsplasser og hotellkongen Petter Stordalen bønnfalte nylig regjeringen om å slutte seg til EU og deres planer.

Ikke et reisedokument

Ifølge Flysmart24.no har Europarådet nå bestemt at sertifikatet ikke vil få status som et reisedokument. Ordningen omtales nå som «det grønne digitale sertifikatet», ikke «vaksinepasset», som før.

Sertifikatet vil fortsatt inneholde informasjon om innehaveren er vaksinert, frisk etter å ha vært coronasyk eller nylig har testet negativt.

Men i stedet for at alle som har passet kan reise fritt rundt uten krav til verken tester eller karantene, er det opp til det enkelte land å bestemme hvilke rettigheter sertifikatet skal gi.

Dermed kan reisende likevel måtte ta en test, eller gå i karantene ved hjemkomst.

– Det vil være opp til det enkelte land å bestemme bruken av sertifikatene, og hvilke reiserestriksjoner som skal gjelde. Forslaget gjør heller ikke det å inneha et gyldig vaksinesertifikat til en forutsetning for å kunne reise i Europa, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Helseminister Bent Høie (H). Foto: Lise Åserud / NTB Foto: NTB

Høie presiserer at Norge legger smittesituasjonen og graden av vaksinering til grunn for hvilke lettelser som kan gjøres i våre nasjonale smitteverntiltak.

– Vilkårene i sertifikatet er ikke noe EU vil avgjøre på Norges vegne, sier han.

FHI positive, men avventende

Folkehelseinstituttet-direktør Camilla Stoltenberg har tidligere i april sagt at de er åpne for vaksinesertifikater.

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg. Foto: Berit Roald / NTB

– Vi har ikke gjort noen endelig utredning av det, men vi er positive til å ta i bruk vaksinesertifikater, uttalte Stoltenberg til NRK.

I første omgang mener FHI at Norge bør innføre digitale vaksinasjonskort, men disse vil ikke kunne gi fordeler for vaksinerte, ut over at det vil være lettere for helsepersonell å få vite vaksinasjonsstatusen.

– Prinsippet om frivillig vaksinasjon har i mange tiår vist seg nyttig her i landet. Krav om vaksinasjon for å kunne delta i samfunnet som andre borgere, vil legge et sterkt press på de uvaksinerte slik at frivilligheten kommer under press , sier FHI-overlege Preben Aavitsland til TV 2.

I utgangspunktet skal alle forhold rundt vaksinesertifikatet være klart innen utgangen av juni.