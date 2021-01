32 år gamle Ri Sol-ju har stått ved sin manns side helt siden forholdet ble offentlig kjent sommeren 2012. Men de siste 12 månedene har hun ikke vist seg offentlig.

Nord-Korea er i likhet med verden for øvrig rammet av pandemien, og det er langt færre offisielle oppdrag enn normalt. De få gangene ektemannen Kim Jong-Un har vist seg offentlig, har han vært alene.

I mellomtiden er det blitt spekulert i hvorfor Ri Sol-Ju har gått i dekning. Ingen kan med sikkerhet si hvor hun befinner seg, om hun lever i beste velgående, om hun er syk eller død.

– Alle former for diplomati har stoppet opp

Men hennes ett år lange fravær blir lagt merke til.

– Den utenrikspolitiske situasjonen kan også være en faktor i Ri Sol-Ju sin forsvinning. Da det ble avholdt flere møter med andre land, var hennes rolle som forventet av landets førstedame, mer fremtredende.

– Nå har imidlertid alle former for diplomati stoppet opp, sier Hong Min Hong Min fra en forskningsgruppe ved Korea Insitute for National Unification, til North Korea News.

I midten av januar avholdt Nord-Koreas væpnede styrker en storstilt militærparade hvor landets mest avanserte våpen ble vist frem. Kim Jong-Un overvar det hele iført svart skinnjakke og pelshatt. Også da var han alene.

– Forsvinningen kan skyldes covid-19

– Verdens kraftigste våpen, missiler som kan avfyres fra en ubåt, ankom plassen én etter én og demonstrerte styrken til de militære styrkene, rapporterte det statskontrollerte nyhetsbyrået KCNA fra paraden i Pyongyang.

Men heller ikke under denne maktdemonstrasjonen var Ri Sol-Ju til stede. Det har også tidligere skjedd at diktatorens ektefelle har holdt seg unna offentlighetens søkelys, men aldri så lenge som nå.

– Forsvinningen kan skyldes covid-19. Som mor med små barn ville hun risikere å bli smittet ved å delta på offentlige arrangementer, mener Hong Min.

Nord-Koreas diktator skal ha vært gift med Ri Sol-Ju siden 2012, men det finnes ikke mye informasjon om deres forhold. Foto: AP Foto: AP

Hvem er hun egentlig?



Ifølge abc.net har Ri Sol-Ju fulgt ektemannen tett ved en rekke store begivenheter, noe hans egen far, Kim Jong-il, aldri tillot. Under farens regime ble koner og elskerinner alltid holdt utenfor offentlig innsyn.

Det foreligger få opplysninger om hvem Ri Sol-ju egentlig er, og enkelte eksperter har ment at selv navnet hennes kan være et pseudonym, ifølge The Daily Beast.

Hennes fødselsår har vært anslått å være mellom 1985 og 1989. Det sies at familien hennes er fra den politiske eliten.

Moren skal ha arbeidet som leder ved en gynekologisk avdeling på et lokalt sykehus, mens faren jobbet som universitetsprofessor. Men ifølge North-Korea Leadership Watch var faren sjef i folkehærens luft- og luftfartsstyrker, skriver New York Post.

Det antas at Ri er oppvokst i Pyongyang før hun studerte vokalmusikk i Kina. Som sanger opptrådte hun angivelig med U’nhasu Orchestra. Hun skal dessuten ha vært cheerleader, og i 2005 deltok hun under det asiatiske friidrettsmesterskapet i Sør-Korea.

Fraværende under forfremmelse og æresbevisning



Nå venter verden på når hun neste gang skal gi seg til kjenne. Da Kim Jong-Un ble utnevnt til generalsekretær for Nord-Koreas kommunistparti 11. januar, en tittel som hans far og farfar tidligere har hatt, var Ri Sol-Ju fraværende.

Tildelingen regnes som en symbolsk handling i og med at Kim allerede er partiets øverste leder. Utnevnelsen sees som et forsøk på å styrke Kim Jong-Uns autoritet mens landet opplever store økonomiske utfordringer.

Nord-Koreas leder har varslet en kraftig utvidelse av landets atomarsenal, inkludert opprustning og utvikling av mer avanserte våpensystemer, som svar på «amerikansk fiendtlighet.»

Video: Kim er tilbake i offentligheten igjen