Følte seg overvåket av ledelsen: – Nord-Korea er ingenting sammenlignet med Jysk

I et intervju med danske Fagbladet 3F forteller Sørensen om tilværelsen på hovedlageret til Jysk i Uldum i Danmark. Der pakket hun paller med varer som skulle ut til Jysk-butikker rundt om i landet, men følte seg aldri helt alene. Om lag 50 kameraer holdt et våkent blikk med alt de ansatte foretok seg.

– Overvåkningen i Nord-Korea er ingenting sammenlignet med Jysk. Som lagerarbeider er man bare et tall, der ledelsen kan tillate seg alt, sier Sørensen til Fagbladet 3F.

– Forbud mot å stå stille

Det er 47 plukkestasjoner der de ansatte arbeider og det er et kamera på hver av dem.

– Sjefene sitter i et rom og følger med på feil og filmer alt døgnet rundt. Vi har forbud mot å stå stille, selv om det er pause i arbeidet. Man tenker jo over hvordan man står og tør knapt klø seg i nesa, sier hun.

Hun forteller at hun kunne bli konfrontert med bilder fra kameraene for å vise feil hun gjorde. Ledelsen kunne også ringe henne opp og fortelle at hun måtte jobbe raskere. Det var også kameraer på pauserommet og på parkeringsplassen utenfor lageret.

Etter fem stressende år år fikk hun nok og sa opp.

Jysk avviser

Kommunikasjonssjef i Jysk, Rune Jungberg Pedersen, vil ikke kommentere enkeltansatte.

– Vi opplever at medarbeiderne generelt er tilfredse med tempoet i produksjonen. Men den nevnte medarbeider har ikke vært fornøyd. Det tar vi selvfølgelig til etterretning og bruker i våre fremtidige evalueringer, sier han til Fagbladet 3F.

Han påpeker at kameraene i produksjonen er satt opp for at man kan gå tilbake og undersøke årsaker til feil eller ulykker for å unngå gjentagelser, men at de ikke brukes til å vurdere de enkelte ansattes innsats.