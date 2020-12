Fortviler etter Kim Jong-uns desperate avgjørelse

Forrige uke ble det kjent at Nord-Korea har strupet handelen fra deres aller viktigste allierte - Kina. Begrunnelsen skal være frykt for å få et utbrudd av coronaviruset i det allerede hardt prøvede landet.

Det er anslått at denne handelen har en verdi på 3 milliarder dollar årlig, og den står for 90 prosent av det nordkoreanske regimets handel med omverdenen.

Nå melder Radio Free Asia - en statlig finansiert kringkaster fra USA - at nordkoreanerne allerede kjenner på konsekvensene av mindre handel med nabolandet.

Matvareprisene har nemlig skutt i været siden midten av november.

– Folk er veldig forvirret

Ifølge radiokanalen har prisen for en kilo ris doblet seg på få uker og koster nå like mye som en gjennomsnittlig månedslønn for en statlig ansatt.

– Matvareprisene steg samtidig på markedsplassene i distriktene Pohang, Chongam og Sinam, og i sentrum av Sunam. Folk er veldig forvirret fordi de ikke vet årsaken til den plutselige økningen i matvareprisene, eller hvorfor de stiger hver dag, sier en nordkoreansk kilde til Radio Free Asia.

(Saken fortsetter under bildet)



Den kinesisk-koreanske vennskapsbrua knytter sammen Dandong i Kina med Sinŭiju i Nord-Korea. Brua er en av de få bilveiene som knytter Nord-Korea til omverdenen. Bildet er tatt 4. september 2017. Arkivfoto: Helene Franchineau / AP

En annen kilde forteller at prisene stiger i en alarmerende hastighet.

– Med matvarepriser som stiger dag etter dag, øker frykten i befolkningen. De er sjokkerte over å se prisene stige etter en natts søvn, og de er nervøse for om dette betyr at vi er på vei inn i en ny hungersnød, sier kilden.

Hungersnød

Mellom 1994 og 1998 ble Nord-Korea rammet av en av de verste sultkatastrofene i moderne tid. Det har blitt anslått at mellom 240.000 og 3,5 millioner nordkoreanere sultet i hjel under perioden.

Siden har det med jevne mellomrom blitt advart mot en mulig ny hungersnød i landet.

Nord-Korea er et av verdens mest lukkede land og stengte grensene i januar for å skjerme seg fra smitte. Så langt er ikke en eneste person blitt smittet, har diktator Kim Jong-un tidligere uttalt.